「人生夢一場，革命至蒼老」，今年是樂隊Supper Moment（SM）成軍15年，2013年因《無盡》爆紅，行熱血同搖滾路線，被樂迷視為與港人同行、難得有態度的「香港天團」，去年SM網上音樂會遭劣評，被指潛水一年，部份樂迷有感SM失去靈魂，半途已「蒼老」，但是仍有死忠樂迷對他們不離不棄！

Supper Moment早前講過今年內開實體演唱會，預計年底舉行。不過昨日網上傳出他們將於６月在九展Star Hall開2場演唱會，更指要加入某網上平台成為會員才可以買優先門票，票價「設有$780、$580、$280三款」。

今日Supper Moment正式宣佈開騷，將於6月26至27號一連兩日在九展舉行15周年活動，《Supper Moment 一直相信演唱會》門票將於2021年5月31日早上10時起於快達票公開發售。Supper Moment再開騷 ，不少樂迷聞風隨即起哄，主辦稱今早內部認購電話亦已被打爆，想不到連演唱會海報都未出街，內部認購已秒速爆滿。

Supper Moment 得知消息表示開心，多謝樂迷支持，「開兩場又因為疫情關係，飛真係唔多，希望歌迷可以公開發售時買到」，問到他們為何在九展開騷，因受疫情影響，他們當初不敢亂入紙攞紅館檔期，回想「15年前第一個大型演唱會『再次心跳』就是係九展起步，所以作為紀念，就選回九展」。

SM回應「潛水」

講到早前Supper Moment為撐修哥，答應做紅館演唱會嘉賓，更因陪修哥上TVB綜藝節目宣傳，合唱《舊歡如夢》淪為網民笑柄，指責他們為賺錢做「搖滾叛徒」，又因推出普通話歌指罵他們「剩係識得搵人仔」，不回應不發聲就是害怕潛水。

Supper Moment四子透過拍片交代心聲，一開始他們扮嬲拍枱，笑言「點解要話修哥！要話我哋呀」，Sunny及阿雞以黑色幽默發言：「食飯啦，有飯好食啦！啲飯仲暖，定人情冷暖呀？」阿達更搞笑說 :「呢啲係真飯，唔係電視啲飯（唔係道具）。」阿雞反問：「邊個電視台？咩電視台我都上噃！」

Sunny夾住一嚿魷魚，意有所指說：「呢條魷魚都潛咗水好耐。」CK解釋這兩年幾的時間都在做音樂，不明白為何代表潛水，阿達接着說：「你唔好將個人生剩係放喺social media。」講到網民不停鬧他們時，連已故經理人Gary都被鬧，四子表示 :「鬧我哋冇所謂，做人要有同理心，唔好鬧Gary，發洩還發洩，有好多嘢係我哋自己知，我亦都唔需要話畀大家知。」

Sunny：搖滾都背叛埋

阿雞坦言當去到憎恨地步就是對人不對事。Sunny表示 :「我覺得我哋一直係用時間去證明一切，當我哋初出道，我哋去跳彈床表演，當時都冇人明，為乜有捷徑唔行，係要行咁多艱難嘅路，我哋做嘅嘢好多時都係對自己有交代，我覺得呢個緊要過同人哋有交代。」阿雞再說：「如果連自己都交代唔到，點同人交代 ？」

SM 講到「初心」，外間指責他們對唔住《無盡》這首歌，對唔住夢想及音樂， 是「搖滾叛徒」。CK說 :「搖滾叛徒呢個名，好耐冇聽人用過....」他反問：「搖滾精神係甚麼？係反叛？係一定要反一啲制度？其實鬧我哋『搖滾叛徒』係另一種稱讚，係好事！」Sunny再說 :「 一句講晒如果我哋連搖滾都背叛埋，咁！真係冇人夠我哋搖滾！哈哈哈！」

提及網友鬧他們默不作聲就是「潛水」，阿雞笑怨阿達 :「叫咗你唔好成日玩潛水㗎啦！」阿達苦笑說：「我係玩水上活動，但係我冇潛水，我一直喺水面！」遭三子即場夾攻玩他 ：「你又唔post 出嚟，你又唔講！邊個知你去咗邊呀。」

唔啱口味有冇罪？

提到網民指他們北上搵食，阿達問：「2019年我哋喺邊度出騷？」CK即答：「內地！內地！內地！唔係咩？」Sunny誇張大笑：「只係去內地，跟佢哋啲comment，所有都去內地。」CK數他們到加拿大及日本出騷，去巴塞隆拿做宣傳，美國錄音、台灣宣傳國語新歌拍MV，CK續說 ：「真心講，要明就明，雖然呢句好廢，但係做音樂唔係大家諗咁短時間，花咗好多時間做一隻新碟出嚟，話X你新碟唔X貼近社會議題，唔係講緊大家而家想聽嘅嘢。」阿達批評：「諗住畀大家一啲新感受，你哋係鍾意聽啲舊嘢。」

Sunny 再解釋：「但係如果啲嘢真係唔係啱議題，唔啱大家口味，音樂有冇罪？冇罪㗎，我都有自由做自己想做音樂。」阿雞指若果首歌不是說他們內心的事，不要聽便可，CK拍晒枱講：「佢哋係期望緊你唱嗰啲嘢，但你唔係唱佢心目中嘅，而家就X你。」

被罵「搵人仔」

Sunny 指有人鬧他們「搵人仔」，阿雞搶答 :「港幣、美金、加紙都唔搵，剩係搵人仔，哦！」Sunny收起笑容 ：「其實大家可能忘記咗做音樂真係要錢，做每張專輯，演唱會製作都好需要錢，令件事upgrade，我又諗起好耐以前啲人嘅價值觀係覺得樂隊係唔應該搵錢，樂隊有商業價值就會被標籤係『搖滾叛徒』。但冇錢點錄音？人係成日困咗喺自己價值觀，但有冇諗過啲標籤未必係真！」

玩音樂被標籤

Sunny 稱這兩年體會更深，覺得玩音樂這條路不容易走，好似《無盡》歌詞一樣，去到某一階段就有不同標籤，「誰又能鑑定你的醜惡與美好？」阿雞指並非講出來才叫有「態度」，CK認為態度就是放在音樂上：「有乜X嘢，你聽囉，真係有人明，有人會私下寫。我哋四個都有溝埋大家態度落去，如果你一開波反枱，講粗口X晒老X咁，End up會係點呢，唔使傾啦，如果係X晒先嚟聽你，我使X聽你做音樂咩。啱唔啱呀？」

Sunny稱他們花了太多時間做音樂，不懂玩Social Media來經營「形象」，更即場玩自拍。

網民：要修哥降格去九展

之不過網民對於SM開騷，網民評價好壞參半，有網民撥冷水，重提今年4月SM去TVB節目跟胡楓（修哥）jam歌，唱《舊歡如夢》、《我的親愛》與《紅日》，好奇問：「會唔會有修哥Moment？」另有網民紛紛留言「由紅館去返九展都啱嘅」、「要修哥降格去九展唔尊重。返CCTVB一廠咪算囉」、「想睇吓仲唱唔唱《無盡》」、「2場呀？MIRROR都係6場咋」、「過唔到關睇佢哋個大灣區演唱會喎」等。

同時有死忠樂迷鼎力支持Supper Moment，期待等開Show睇晒兩場，「有你有我，九展見」、「支持繼續做好音樂畀大家」。樂迷眼見RubberBand唱〈漫長〉、ToNick推〈好想拯救地球〉、KOLOR推出〈進退〉、Dear Jane唱〈銀河修理員〉，不知Supper Moment今年會出甚麼歌 呢！？

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