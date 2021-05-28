資深傳媒人盧覓雪早前與藝人朱庭萱出席港台《視點31》就兩大電視台近來鬥綜藝、鬥娛樂作出辯論，雪雪全程表現冷靜，壓倒性擊倒玻璃朱論點，贏得網民友一面倒的讚賞。其實早在宣傳海報推出的時候，有不少人取笑宣傳相上的玻璃朱「P到外星人咁」，而盧覓雪卻用真面目示人，結果杜汶澤出手將雪雪的相片P成「蛇精女」，出post為好友打氣！

今日雪雪在社交平台出post：「Happy Birthday to me！30幾年來第一次慶祝生日！仲要係直播緊節目嘅時候張部長攞住蛋糕衝入嚟！仲有我嘅首張靚靚P圖，同埋我好朋友林海峰為我彈奏一曲（作狀），我真係姣Kai心！#張P圖笑死我」原來今早雪雪如常主持《在晴朗的一天出發》，在節目接近尾聲的時候，大家為雪雪送上驚喜！

張部長笑稱知道雪雪已經有30年沒有慶祝生日，雪雪笑說：「本來我舊年諗住慶祝生日，但係因為疫情而取消咗，多謝張部長，濃情厚意！」聽到雪雪形容生日蛋糕的模樣後，林海峰冷冷地說：「我好少唔同意你嘅，但係我覺得呢啲形容詞比較普遍啲，我覺得呢啲蛋糕行落旺角大把！」擺明寸玻璃朱當日批MIRROR「行落旺角大把」的言論！

不過驚喜又怎會只得一個，張部長突然又拎出一張「魔鏡」，雪雪收到後開心到跳起，因為相中正是雪雪首張靚靚P圖：「我第一次見到自己P圖個樣呀，真係呀，我唔識P圖，又冇嗰啲P圖apps，我覺得自己好似小甜甜呀！好靚呀！真係超級迷人，我好高興呀！」林海峰問雪雪的生日願望，她笑說：「我嘅生日願望其實30年都冇變過，就係世界和平，身體健康！」林海峰笑說：「30幾年世界都唔和平？友誼第一，比賽第七！」雪雪又說：「係喇，我遲早都係167，開心咪得囉，人生有乜嘢追求呀，最緊要開心。」

後來谷德昭亦有致電到直播室祝賀Michelle：「恭喜發財呀！身體健康呀，妳記住要頂住呀，大家都靠妳嗰句『早晨呀』過活！畀心機練嘢喇，我見你擺嗰個戰鬥裝越嚟越有機會拍《葉問5》！頂洪金寶個位呀！下次你上節目唔單止可以傾，仲可以開live打！」潘小濤打電話加入戰團說：「生日快樂呀，我係P濤呀，祝Michelle橫掃晒港九新界嘅所有擂台，KO晒所有對手！」之不過小濤的對話有點「見外」，搞到林海峰忍不住說：「今日嘅節目畀你搞到好精采呀，你一出現個生日會畀你搞到高潮位，啲蠟燭全部溶晒，蛋糕都差唔多變成一PAT，令到Michelle一世都記得你，喺個炎熱天氣底下，都感覺得個冷場，成個香港都凍咗幾度，靜晒呀，真係未試過，你嘅功力士真係越嚟越深厚喎，你除咗摧毀個節目之外，仲差唔多摧毀咗個廣播機構，畀你個冷場摧毀晒！我哋都想多謝你呀，不過嗰啲說話留番咪後先講得！你明架喇！」

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