韓國34歲男星李昇基日前被爆跟《大長今》「崔尚宮」甄美里的28歲女兒李多寅秘密拍拖，同時遭韓媒《Dispatch》公開了二人去年秋天的約會照。事後李昇基和李多寅先後透過事務所承認戀情，不過形象健康的李昇基公開戀情後，戀情並未獲得網民及fans祝福，大部份網民不滿李多寅的家族形象負面，今日韓網更流出有fans在城北洞附近租廣告牌車示威。

網民踴躍留言

由於李昇基和李多寅先後認戀，甚至傳出了婚訊，令一眾fans大感不滿。有fans租了廣告牌車，在螢光幕上寫上：「我們守護了你17年，現在李昇基來守護Airen（李昇基fans的稱呼）」、「17年功夫不負有心人嗎？現在要放棄吧，快點做出決定」、「你不知道沒關係，現在我們讓你知道，他們（指李多寅一家）使很多人變成受害者」。據知城北洞屬於李昇基新事務所的附近，所以該名fans才刻意在該區作示威，而該名fans的示威行動是獨立進行，與其他fans無關。

對於有fans作出激烈行動，其他網民就紛紛踴躍留言：「可以理解fans的心情」、「直接脫粉（不再成為fans）吧」、「fans有天塌下來的感覺」、「如果fans中有受害者可以理解」、「李昇基到底喜歡她甚麼」等，反應十分熱烈。

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