小肥徐智勇憑住他的好嗓子，在娛樂圈打滾十多年，仍然保留親切感及貼地，就如你我身旁的老友。面對這個無力感橫行的時代，小肥以歌聲撐住大家，以11+1的方式回顧過去十年，提醒我們要時刻保持希望。

「嚟緊隻新碟籌備經年，同陳輝陽傾咗一個下晝，決定出10隻歌嘅翻唱碟，留意，係10隻歌先。大多數呢啲翻唱發燒碟，都係揀自己鍾意嘅歌，但係我哋唔係由自己出發，而係縮窄到由2010到2020呢10年嘅歌，係特別想送畀香港嘅年輕人，勉勵又好、叫佢哋繼續堅持又好啦。陳輝陽由選曲到編曲，都有想交帶嘅訊息同故事，係精心安排。大家到時最好順住聽，由開始雀仔叫大自然好明媚，充滿生機嘅聲音，到落雨陰沉行雷閃電，差唔多5至10分鐘，最尾陽光出返嚟咁樣，希望透過我哋嘅編曲、演繹，令大家聽到香港嘅陰晴圓缺，但到最後都有希望咁樣。」小肥日前在旺角接受《蘋果》專訪時說。

由10首歌添至12首歌，全因兩個重要契機：「加嗰首，係因為之前我喺（陳）志雲個直播出櫃，陳輝陽話一定要造首新歌講，於是就搵埋夕爺（林夕）幫我填詞。另一首係成隻碟嘅靈魂歌《年少無知》，即係大台電視劇主題曲，上年我哋點問都唔畀（版權），大家都知早前佢哋有人事變動，轉咗何麗全之後，我哋再問就一口答應，咁我梗係要唱埋啦。」小肥自爆錄碟的過程，雖然不會刻意聯想過去10年香港的光景，但亦被歌曲深深感動，更唱到抽泣：「有幾首自己都特別有感情，其中一首係小塵埃嘅《嗚》，呢首歌完全代表2019年，大家返去聽吓，個音樂好輕快，但係啲歌詞好悲壯，係好大嘅反差。我哋就邀請咗位12歲嘅天才兒童幫手吹小號，改編之後個反差再勁啲。」

記住要共最美的人分享每個夜晚

回顧過去10年，最以光速改變的一定要數2019及2020年，小肥坦言經過疫情的考驗，讓他更享受工作的忙碌：「只要肯做肯試、唔好怕蝕底去接受每個工作，原來出嚟嘅效果可以好surprise。以前真係會嫌三嫌四，覺得『收工未呀？』、『拍咗我先咪得囉』，然後會問自己，呢樣嘢唔係你嚮往咩？點解唔enjoy。」去年的疫情，令人更懂得珍惜眼前人：「好多突然嘅生老病死，如果去到呢刻你都不知珍惜，返去瞓覺啦。而家除咗工作，有朋友約，盡量去得就去，因為可能真係冇下次，人生無常。」

香港人面對的歷煉，又豈止疫情？地理上歸類為澳門人的小肥，心理上早已視香港為家，但面對最近的移民潮，他可有考慮離開？小肥說：「移民，我有輕輕諗過，因為我有葡籍，要走只變賣物業就得。雖然我唔喺呢度出世，但係我都當咗呢度係我屋企，我兩個家姐同阿爸阿媽都係香港人嚟㗎嘛，尋根嘅話我都算係香港人。身邊好多朋友眨吓眼就移民去英國，真係突然間。走唔係問題，我覺得係每個人嘅選擇，我暫時嚟講都選擇唔走囉。」走與不走，絕對是個人的自由，祝福勇敢離開的人，留在這裏的彼此便好好扶持，說到底，只要人們心存善良及希望，身在哪裡都可以同行。

少年時間昂貴 好好耗盡青春

變的除了是生活的地方，生活的形式也都大不同。早已受時代巨輪衝擊的娛樂圈，經過這兩年的洗禮，以倍數加劇改變，小肥說：「我入行嗰陣，真係五花八門，書報攤講飲食嘅幾本、旅行嘅幾本、動漫又有幾本、打機又有幾本，八卦嗰啲有十幾本，而家真係會擔心書報攤仲有咩賣。我覺得幾可惜，呢個係時代轉變，好彩大家都接受，變咪變囉，我呢啲老人家，眷戀（過去）但唔代表唔接受，只因我愛懷念啫。好似有班年輕人覺得，Facebook甚至IG都係老人家用，我覺得唔係，你點經營係你嘅事，唔係專畀咩人玩，我覺得咁講好奇怪。」

提到新世代，自然要談談樂壇超新星姜濤，他的出現為香港娛樂圈帶來生氣，但同時亦令樂壇出現很大分歧？小肥不認同。他坦言由《全民造星》開始已留意姜濤：「覺得佢唔值嘅人，係因為少接觸、唔知道佢係邊個啫，但係我覺得佢值。正正就可能係慣性嘅大媒體，冇咁多人去追睇，而家出嚟嘅歌手或者歌都唔使受限制，反而百花齊放。你睇而家受歡迎嗰啲都未必由大媒體製造出嚟，係由民眾選出嚟，呢個趨勢係會繼續，反而香港樂壇會復活，唔係已死，我睇得出希望。」

採訪：盧妹

場地：EØN

化妝：Yen Lai

造型：Patrick Ho

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