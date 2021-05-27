ViuTV兩隊男子組合ERROR及MIRROR近日人氣爆燈，MIRROR全新節目《調教你MIRROR》將於下月7日晚上11時首播，節目由梁祖堯率領12子在演唱會前入梅窩「特訓」，調教他們變得更團結。日前ViuTV公開節目最新預告，12子在鏡頭前坦認近年因有個別成員「單飛」發展，令團隊出現不少問題，李駿傑（Jeremy）指：「越來越多個人工作，對於MIRROR好似變咗part time咁。」姜濤亦指成員間出道後，產生過不少誤會。柳應廷（Jer）更說：「中間產生咗啲唔好嘅競爭。」江𤒹生（Anson Kong）直認：「有時存在啲芥蒂。」各人在鏡頭前素顏上陣，盡訴心中情。

花姐勁彈12子

節目當然不少得MIRROR經理人「花姐」黃慧君，片段見花姐似是個別批評12子：「簽完佢返嚟，的確有好多缺點。」、「我覺得佢會擺單飛做第一位，MIRROR做第二位。」、「佢哋好幸福嘅，冇經歷過出面做新人原來咁慘。」另外，人氣直逼姜濤的193近日盛傳將會主持《入住請敲門》第四輯，節目監製九叔日前在Ig上載印有《入》字樣的匙扣的相片，但匙扣上有個「3」字，有網民推測「3」字是代表「三爺」，即是193另一暱稱。