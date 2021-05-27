女生每天出門要攜帶的隨身物多不勝數，一個「睇得」兼具實用性的手袋絕對是最佳之選。不過預算資金有限，當然就要入手精明。以下推介五款既時尚實用，又得到一眾女星熱捧的袋款，相信總有一個合你心意。

推介1：Prada Galleria Bag

手袋於2007面世，是 Prada 最熱賣長青的袋款之一。手袋名稱取材自歷史悠久，由Mario Prada於1913年在米蘭艾曼紐二世迴廊 (Galleria Vittorio Emanuele II) 開設的Prada專門店。其設計簡約俐落，袋面飾有簽名式的皮革三角形標誌，至今仍然經典耐看。手袋設有貼心的拉鍊外袋，提供多款顏色及大小尺碼選擇，加上配備可拆除的肩帶，無論上班或休閒造型同樣適合。倪晨曦揀選最經典、百搭的黑色，至於袁澧林就使用貼合其甜美青春風格的粉藍色。

推介2：Louis Vuitton Capucines MM手袋

Louis Vuitton於今年春夏推出的Capucines MM手袋，造型同樣簡潔經典，袋蓋提供兩種攜帶方式，可外露展現Monogram花卉圖案或內置展現皮革包裹的LV Initials標誌，既可作手提、肩背或配合可拆式肩帶斜背，靈活多變，並提供不同尺碼及顏色、物料等組合選擇。

推介3：Lady D-Lite手袋

說到Dior的經典手袋，不難聯想起戴妃愛用的Lady Dior。以經典Lady Dior作藍本的Lady D-Lite，於Dior 2020春夏初次登場，設計綴以圖案刺繡，結合優雅氣息與現代感。2021早秋帶來了不少新款設計，包括代言人BLACKPINK Jisoo率先示範的Mizza豹紋刺繡圖案，優雅之餘更添加了一份時尚野性。

推介4：Celine 16 BAG

Celine的手袋一向大受歡迎，創意總監Hedi Slimane上任後帶來的16手袋系列，靈感來自巴黎當地人用手袋的方式，並加入 60 年代的復古細節。2021秋季系列加入新成員TEEN SOFT 16 ，延續其經典的元素，搭配寬版的STRAP肩揹帶，時尚永不過時。身為潮流指標的BLACKPINK Lisa已經率先示範，相信又會為時尚女生的新寵兒。

推介 5：Anteprima Wirebag

Anteprima的Wirebag亦是經典時尚實用之選。Wirebag除了經典手提款式外，最近更推出Standard Rainbow Collection，將原本的classic size換上迷你尺寸，配上色彩鮮艷的彩虹色系，特別配有可拆卸鏈帶，為今個夏日帶來輕型又搶眼的手袋搭配。連黃翠如和時尚達人Faye Tsui也成為Mini standard Wirebag的粉絲！

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