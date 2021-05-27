女生每天出門要攜帶的隨身物多不勝數，一個「睇得」兼具實用性的手袋絕對是最佳之選。不過預算資金有限，當然就要入手精明。以下推介五款既時尚實用，又得到一眾女星熱捧的袋款，總有一個合你心意。

Prada Galleria Bag

手袋於2007面世，是Prada 最熱賣長青的袋款之一。這款手袋設計簡約利落，袋面飾有簽名式的皮革三角形標誌，至今仍然經典耐看。手袋設有貼心的拉鏈外袋，提供多款顏色及大小尺碼選擇，加上配備可拆除的肩帶，無論上班或休閒造型同樣適合。

Louis Vuitton Capucines MM手袋

Louis Vuitton於今年春夏推出的Capucines MM手袋，袋蓋提供兩種攜帶方式，可外露展現Monogram花卉圖案或內置展現皮革包裹的LV Initials標誌，既可作手提、肩背或配合可拆式肩帶斜背，提供不同尺碼及顏色、物料等組合選擇。

Lady D-Lite手袋

說到Dior的經典手袋，不難聯想起戴妃愛用的Lady Dior。以經典Lady Dior作藍本的Lady D-Lite，可說是Lady Dior的時尚變奏版。手袋於Dior 2020春夏初次登場，設計綴以圖案刺繡，結合優雅氣息與現代感。

Celine 16 Bag

創意總監Hedi Slimane上任後帶來的16手袋系列，靈感來自巴黎當地人用手袋的方式，並加入 60 年代的復古細節，早秋Teen Soft 16手袋延續其經典元素，搭配寬版的STRAP肩揹帶，造型時尚，永不過時。

Anteprima Wirebag

Anteprima的Wirebag亦是經典時尚實用之選。Wirebag除了經典手提款式外，最近更推出Standard Rainbow Collection，將原本的classic size換上迷你尺寸，配上色彩鮮艷的彩虹色系，特別配有可拆卸鏈帶，為今個夏日帶來輕型又搶眼的手袋搭配。

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