ViuTV音樂節目《Chill Club》今日宣佈在6月5日於旺角麥花臣場館舉行演唱會，請《CHILL CLUB推介榜年度推介》男女歌手金銀銅獎得主到場獻聲，有林家謙、林二汶、Serrini和Gin Lee、MIRROR人氣成員姜濤和陳卓賢（Ian）亮相，今日終於公開具體細節，《CHILL CLUB : A New Stage》招募100位現場觀，有意入場欣賞的樂迷就要填寫網上表格。

大會將於5月30日晚上12點，公佈被挑選50位最具創意貼文得獎作品，每人可以獲得入場票兩張，同時主辦方亦會透過電郵通知得獎者。ViuTV facebook出post不久，未知是否太多網民登入，一度發生技術故障，而ViuTV小編亦有報告情況：「唔好意思，網頁有啲技術故障，已聯絡IT搶修中。建議大家千祈唔好心急，因為係要用創意回答問題，唔係先到先得呀！所以係網站維修期間，大家不妨運用吓創意諗好個答案先啦。」

許多網民一撳入連結發現死link，紛紛留言「你哋個嘢壞咗呀」、「ERROR呀，塞車入唔到」、「我想喺CHILL CLUB睇MIRROR，唔係ERROR」、「條link ERROR喎打你個肺」。等足50分鐘，一眾網民成功登入page交表。

此外，Serrini也在ViuTV專頁留言：「我要菲。」引來網民回覆，「條女今日咁得閒，又天文台又ViuTV留言」、「王菲啱唔啱」、「唔好同我哋爭thx」。

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