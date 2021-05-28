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韓國男星金明民夥拍金汎、柳惠英等人主演的JTBC新劇《Law School》，由上月14日開播後大獲好評，收視持續上升，與「童顏美女」張娜拉及男團CNBLUE的鄭容和合作的KBS新劇《大發不動產》對撼爭收視。

《大發不動產》停播

《Law School》於昨晚播出最新的第13集，由於劇集結局在即，情節越發緊湊，加上《大發不動產》昨晚停播，立即刺激《Law School》收視急升至6.891%，創開播新高之餘，更超越同檔播出的《西西弗斯的神話》最高收視6.677%，成為JTBC今年水木劇（逢周三及周四播出）的最高收視率劇集。

劇集接檔朴信惠及曹承佑主演的JTBC劇集《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth）播出，不過由於《西西弗斯的神話》多次被網民批內容無聊，收視每下愈況，致《Law School》首播的5.113%立即超越《西西弗斯》結局的4.363%收視率。

《Law School》圍繞法律學院，講述韓國最厲害的法律學院的教授和學生捲入前所未聞的殺人事件，教授和學生相繼成為殺人案的嫌疑犯，在尋找犯人的過程中帶出法律的爭議，以及為了準備成為司法人員陷入進退兩難的校園懸疑故事，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

張基龍試圖咀惠利

另外，韓劇《回答吧！1988》26歲女星惠利孖張基龍合作的tvN新劇《我的室友是九尾狐》（前譯：心驚膽戰的同居）於昨晚播出第2集，張基龍及惠利繼續進度神速，張基龍更試圖咀嘴惠利，並確定要透過接吻才能取回狐狸珠一事，令兩人間的氣氛變得曖昧。雖然張基龍及惠利於昨晚一集有親密接觸，但無助收視反跌至4.279%。

疑暗撻孫延在

而張基龍在新劇播出期間卻爆出緋聞，今日被爆撻着27歲前體操選手孫延在，有網民指兩人於上月25日在IG上載大海的相片，由於構圖太相似，因而猜測兩人戀愛中並同遊釜山。對此，張基龍透過所屬事務所否認戀情：「兩人是不認識的關係，照片是去釜山時拍攝的。」

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