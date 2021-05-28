美國經典喜劇《老友記》（Friends）新作《Friends: The Reunion》於昨晚播出，除了六位主角重聚，碧咸（David Beckham）、Justin Bieber、Lady Gaga等都有亮相，特輯中亦播出了紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）的片段，一度引起熱議。

Gaga、小Justin同受影響

不過今日韓媒引述美媒《Variety》報道指，特輯全長約1小時43分鐘，但愛奇藝、優酷、騰訊等大陸平台播出時，就刪走了BTS、Lady Gaga、Justin Bieber等人的片段，有關LGBTQ的內容同樣被刪，令影片的長段分別變為1小時37分鐘、1小時40分鐘及1小時39分鐘，不同平台分別剪了3至6分鐘的內容，疑似跟BTS等人之前被大陸網民轟辱華有關。

此前，BTS領獎時因為提及韓戰而遭大陸網民批評辱華，至於Lady Gaga於2016年曾邀請西藏流亡精神領袖達賴喇嘛為她主持婚禮，有傳因而被中共封殺，Justin Bieber則曾於2014年參拜靖國神社而被大陸網民炮轟。

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