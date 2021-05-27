抗癌歌手李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見的「鼻咽腺樣囊性癌症」，九年來一直積極對抗病魔，可惜本月4日離開人世，終年31歲。Sarena的家人昨日於尖沙嘴聖安德烈堂為Sarena舉行安息禮，之後移送鑽石山火葬場火化。

馬浚偉獻唱

安息禮現場以Sarena生前最喜愛的粉紅色花圈佈置，周慧敏、古天樂、張衞健、演藝人協會等送上花圈。安息禮於下午2時開始，靈車於1時抵達教堂，安放着Sarena的靈柩是粉紅色，而教堂中央則放了Sarena長曲髮、頭戴花飾的遺照，讓人緬懷她美麗一生。

馬浚偉、「大小姐」林淑敏、麥貝夷等先後到教堂弔唁，視Sarena為妹妹的馬浚偉一早已抵達教堂，他在場獻唱詩歌，以及唱出Sarena的歌曲《交換愛情》。曾患過乳癌的林淑敏，當回想起Sarena的奮鬥經過時，不禁眼紅紅地說：「我哋係病友，已經有七年、八年，佢好勇敢、好堅毅。記得我哋點解識，係因為有客想搵人登台，我就介紹佢畀個客人，個客都好鍾意佢，當時佢病緊，但都好想繼續唱歌，真係好難學到佢，真係好堅強、勇敢。第一次見面，喺病友聚餐，見佢咁年輕，以為佢係陪家人嚟，之後先知佢係其中一分子，佢好靚。」

「佢好勇敢」

問到林淑敏在Sarena離世前有否陪伴在她身邊？她說：「唔係，我哋平時都係透過WhatsApp聯絡，互相問候，知道佢狀態唔係幾好，佢真係好勇敢，唔想大家擔心，今次嚟係問候吓佢嘅屋企人。」

安息禮於3時半完結，親友陸續離開並前往火葬場，馬浚偉拿着場刊離開教堂，但未有接受訪問。而李爸爸離開時主動向傳媒打招呼，又向大家揮手鞠躬：「辛苦晒、多謝晒！」