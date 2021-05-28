被譽為新世代男神的27歲宋江憑韓劇《Sweet Home》爆紅，上位的他邀約不斷，目前除了孖「最美第三者」韓韶禧（前譯：韓素希）合作新劇《無法抗拒的他》外，早前更接受雜誌訪問並談及新劇拍檔。

雜誌方面今日公開了宋江的新相，可見他大騷結實背肌及麒麟臂，展現與以往柔和、清新不同的形象。受訪時，宋江提到改編自同名漫畫的新劇：「導演希望漫畫角色與我的真實形象有融洽，所以我飾演的角色與原著多少有一些差異，和韓韶禧的拍攝也非常順利，可能因為同齡而更合拍、有默契。」提到現時的高人氣，宋江坦言：「想自由坦率地展現自己的魅力，希望大家可以喜歡我健康、自然的樣子，而每一次拍攝的過程，也令我更了解自己。」《無法抗拒的他》將於下月19日首播，劇組繼續公開劇照及花絮谷劇，宋江及韓韶禧劇外一樣甜蜜，令fans大呼期待劇集開播。

囚衣號碼有玄機

另外，同樣未播已話題十足的《Penthouse》第三季將於下周五強勢回歸，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追劇。劇組昨日公開了首個預告，疑似暗示朴恩碩「翻生」，而上月播畢的第二季亦留下不少伏線。

上季結尾講到Hera Palace住戶都被判入獄，他們的囚衣號碼同樣藏有玄機，被指是18世紀末由美國神學家發明的「斯特朗性格密碼」，似乎早已暗示了眾人的下場，嚴基俊的「2528」會成功越獄並對付李智雅、尹鐘焄的「2358」有着向善的意思，似乎會改過自新、Eugene的「2607」代表定罪、金素妍的「2023」則表示援助。

Eugene疑心懷鬼胎

Eugene於上季結局中被判入獄，在走出法院坐上囚車前的表情，竟然掛上淡淡的微笑，詭異又微妙，未知是否心懷鬼胎，暗地有其他計劃；朴恩碩飾演的Logan Lee在返回韓國的飛機上與溫朱莞飾演的神秘白衣男交談，有人猜測溫朱莞是李智雅的前夫；第二季新加入的安妍紅最後揚言要成為「恩星的母親」，隨即有人認為她是第一季楊管家死後復活偽裝而成。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）