吳鎮宇、李麗珍、蔡思韵、謝君豪及朱栢康等主演，導演李駿碩執導的電影《濁水漂流》，是根據2012年深水埗天橋底聚居的露宿者，因為家當被政府無理清除，為尊嚴與公義，一班街友集體向政府索償的故事。同樣事件其實在香港不斷發生，前年冬至前夕，警方以掃毒及反罪惡為由，聯同康文署到通州街公園進行滅罪掃蕩行動，露宿者的家當遭到棄掉，香港社區組織協會今次是第三次協助露宿者入稟小額錢債審裁處。

案件昨日在西九龍法院再提訊，導演李駿碩專程到庭旁聽，對於一班露宿者一再遭到無理驅趕，他有更深感受：「呢段日子有人問我，點解要講一件9年前嘅事，但其實街友被清係一直在發生的事。今次第三次提告，源自於2019年的冬至前夕清場，到而家都已經年半。」他直言政府立場似乎越來越強硬，和解的可能好像比當年更低了，李駿碩慨嘆︰「今次民事官司唔知可唔可以打到最後，繁瑣嘅法律程序，對一般小市民都好煎熬，更何況係一班無權、無勢、無財力嘅街友。」他形容在庭上的街友聽着裁判官對證供的指引，表現很平靜卑微。

在昨日的提訊中，審裁官指，控辯雙方證供不足，需要再入補充證供，案件押後至9月24日再訊。幫一班街友爭取權益的社工組織代表，引述審訊內容時話︰「庭上法官都有問到律政司代表，有咩法例可以支持到當日防暴迅速清場掉晒無家者啲嘢嘅行為。因為如果佢哋辯護理由話清場，其實係滅罪行動嘅話，啲物品應該當成證物，而唔係就咁掉咗佢。又或者如果律政司方面係想話無家者違反咗遊樂場條例，但佢哋（政府）又冇如條例所講嘅罰則提告，只係掉晒啲物品，又係根據啲乜嘢咁做呢？」

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