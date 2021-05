在沒完沒了的疫情下,要環遊世界當然是不可能任務。來自德國的奢侈品牌Montblanc,決定用全新推出的書寫工具系列,為大家帶來另類的難忘旅程。

今次品牌以法國小說作家Jules Verne的暢銷小說《八十日環遊世界》作靈感來源,創作出三款由小說故事元素中取材的書寫鋼筆,包括Le Grand Classique款式,以及Doué和Solitaire版本,設計用上深藍色和波浪紋圖案為主題。同時透過作品引領大家經歷當時Phileas Fogg環遊世界的首18天神奇之旅。

品牌亦以Montblanc Meisterstück Around the World in 80 Days為題,於5月31日至6月6日在Montblanc 1881 Heritage旗艦店中,展出各款工藝精湛的書寫工具。店內更特別放置巨形熱氣球和各種異國風情的佈置讓大家打卡。大家可透過到官網網上登記,與朋友一同到店內感受不一樣的奇幻國度。

而Tiffany & Co.最近竟然將美國比華利山的旗艦店大門外換成鮮黃色,隨即引起大家關注!並聯想起在今年4月1日愚人節時,Tiffany曾經開玩笑表示要將品牌的經典Tiffany Blue換成鮮黃色。不過,今次品牌表示這是為了配合它們舉辦黃鑽展覽的櫥窗設計,並在場內設有「黃鑽Cafe」,提供各種黃色飲品美食,及印上鮮黃色的Tiffany & Co.禮盒和購物袋。

