被樂迷指是「搖滾叛徒」的樂隊Supper Moment今日宣佈開騷，而且更為開騷拍片解釋「潛水」原因，不過網民就似乎唔太受落。至於早前同樣宣佈7月在九展舉行《Here And Now》演唱會的樂隊ToNick，就因為反應熱烈今日宣佈加開一場，更發佈演唱會宣傳短片，片中就不止ToNick，更有近期Hit爆的ERROR成員阿Dee、100毛主播東方昇、YouTuber蘇致豪、游學修、阿冰以及大馬女神林明禎客串。

ToNick短片由阿冰任主持扮做街訪，當東方昇被問到有冇聽香港音樂的習慣時，他表示音樂唔應該分地域性，更反教阿冰應該要問「有冇聽大灣區嘅音樂，而唔係香港音樂囉，你咁樣係咩居心？」之後他更在街上大叫有人想分化香港，非常搞笑；至於阿Dee則連續答出自己聽開Billie Eiliish、黑粉紅（BLACKPINK）同BTS的「香港」音樂；蘇致豪就叫阿冰聽垃圾筒，因為「香港音樂係垃圾嚟，你都唔會聽垃圾啦，係咪呀？」；至於游學修就表示有聽姜濤，不過就係「姜濤嗰首《mirror》」。至於正在香港拍戲的林明禎就壓軸出場，頭戴黑色Cap帽、着小露腰白T恤加黑外套的她先以趕時間拒絕受訪，之後遇上ToNick成員趙善恆（恆仔）就互相攞簽名。

對於演唱會反應熱烈宣佈加開一場，主音恆仔表示非常多謝樂迷支持，至於鼓手晨曦則表示會趁這兩個月時間，為演唱會做好準備，更透露個唱中會有好多神秘嘉賓，叫大家做足心理同埋生理準備，而結他手小龜則指希望入場的樂迷，能在個唱中得到力量向未知的未來出發。

對於得到一眾藝人力撐拍宣佈片，恆仔開心地在IG中指今次短片是「有今生，無來世」，並留言感激眾人幫忙：「能夠邀請到你們來拍攝，實在榮幸，衷心感謝你們，這時候，必需走在一起，也必需一起再走。Here And Now，這裡•此時，我們還有彼此，繼續在這裡互相守望。」

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