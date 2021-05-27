美國小天后、27歲的Ariana Grande日前宣佈已榮升人妻，但一直未有任何關於婚禮的細節流出，直至前日她才一口氣在Ig公開12張婚照。新娘子披上美國著名「婚紗女王」Vera Wang度身訂做的嫁衣，與丈夫既咀嘴又攬腰，而她透露跟任職地產經紀的另一半Dalton Gomez是在本月15日完婚，獲廣大fans及圈中人送上祝福恭賀。

加州豪宅秘行禮

Ariana Grande日前在其位於加州的豪宅秘婚，其發言人上周已證實喜訊，並表示：「他們結婚了，這個私密婚禮規模非常小，不到20人出席觀禮，屋子裏充滿了愛與喜悅，新人和雙方家人都非常開心。」Ariana和Dalton由去年1月開始拍拖，5月以情侶檔為Ariana與Justin Bieber合作的《Stuck with U》拍MV公開關係，Dalton在去年12月以巨型鑽戒向 Ariana求婚成功，兩人訂婚五個月便拉埋天窗。

而據外媒報道，早在2018年Vera Wang曾許下承諾，會為Ariana打造婚禮造型。事隔三年後，Vera Wang就為新娘子Ariana以純白絲綢設計出一條高腰大露背直身婚紗，禮服背後加上一條下垂的腰帶，展示纖幼的腰形和背部性感的線條。而新郎Dalton則穿上Tom Ford的經典黑色禮服。另外Ariana的造型師亦透露今次的新娘造型靈感取自柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）當年在電影《甜姐兒》（Funny Face）的經典婚嫁造型，怪不得在Ariana身上流露出一種古典美！

前度多多情史亂

回顧過去，Ariana情史可謂多姿多采，她曾與饒舌歌手Mac Miller拍拖兩年，到2018年5月分手，之後火速搭上諧星Pete Davidson，更於同年6月就宣佈訂婚。其後Mac Miller於同年9月初因服用藥物過量在家中暴斃，外間將Mac Miller之死歸咎於Ariana，認為Mac是接受不了前度的新戀情而自殺，受盡輿論壓力的Ariana更決定取消婚約。