今年ViuTV五周年，之前在社交平台開始了「今年做電視系列」專訪幕後花絮，之前已經訪問過《Chill Club》及無制限OT編集團，昨日（27日）終於上載了去年話題作《二月廿九》的幕後訪問。

節目訪問了《二月廿九》兩位功臣——監制及導演羅嘉駿（Steve）、編審黃智揚（Yellow）。直至上月仍為續集《940920》開第6X次劇本會議，Steve自認麻煩：「我自己都知，有時我諗到啲嘢好靚，但連唔到上文下理，佢哋就要幫我串返起嚟，會諗到好病苦。」Yellow形容拍檔：「佢以影像同效果行先，好容易忽略咗人物同劇情。」Steve即笠高帽：「要完整寫到咁多集劇本嘅人，佢係一個配合度極高嘅編劇，冇佢嘅話可以話冇《二月廿九》，我都做唔到導演。」

Steve在訪問中介紹漫長的創作過程，由故事大綱起草，老細過目、批准，搵編劇埋班，擴展成分集大綱，可能已經需要30次會議。之後再要寫每一集分場，由編審整理、導演過目，待分場確定再寫每場劇本，一切齊備後才可正式開拍。ViuTV總經理魯庭暉轉發訪問時，亦兜個圈讚團隊出色：「呢個系列成件事由提出要做，諗點做，同做，都係digital team 自已幾條友搞嘅。佢哋係咁意象徵式叫做拍之前問咗我一聲我就只需要等睇片。本人份工，輕輕鬆鬆。」

導演羅嘉駿：電視台有責任提升作品質素

《二月廿九》成形容為ViuTV神劇，Steve的團隊在調色、配樂都有花心思，尤其在劇本，Steve說：「同典型港劇可能會唔同，情緒同畫面我哋會擺多啲心思喺鏡頭上面，劇本上會用三角形去形容畫面，每行三角形都要用一個鏡頭去拍。」Yellow則說：「有啲嘢唔係靠講出嚟，情緒、心聲嘢，好多港劇都會講出嚟，我哋用行動去代替，盡量貼近返我哋平時嘅行為。」

劇集出街前，Steve原來沒有沒有太多信心，播出後有口碑，但他卻說：「質素未到最好，坊間覺得好，我哋覺得可以提升。」他又說：「我哋個種黐線同Ｍike導唔同，我哋黐線係不計較，可以24小時通頂，做多好多步，可能只係想提升1到2%。」、「係挑選緊觀眾，電視台都有責任令作品質素提升，不停帶新嘢畀觀眾睇。」

之前續集《940920》打算到台灣取景，不過起行日子由一褪再褪仍未成行，現時台灣疫情嚴峻，相信再次打擊到行程，《蘋果》聯絡過Steve，問到會否改期或改變計劃在香港拍攝，他說仍在討論中：「仲討論緊，呢兩日會有決定，我會喺IG出post講。」他又透露《940920》播出日期仍與之前預計一樣：「下年2月28號播，如無意外的話。」

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