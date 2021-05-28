王敏德（Michael）與太太馬詩慧（Janet）、歐陽妙芝、唐安麒等今天出席模特兒大賽活動。Janet指細女麗嘉（Irisa）很喜歡當模特兒，笑言大女天生胸大，胸大有胸大的做，她又透露Irisa在美國處理私務，同時也會為大女曼喜的婚禮視察場地，Janet說：「而家應該會定明年9月喺美國結婚，咁大件事我哋當然要去。」身旁的Michael也坦言十分不捨，一想起女兒出嫁便眼濕濕。他們又透露兩女兒及細仔將到美國生活，Janet說：「佢哋未必會stay喺香港，好大機會喺美國生活，小朋友都想去美國多啲，加州嘅陽光海灘邊個唔鍾意？」

不過Janet就未必隨子女到當地，她與Michael將兩邊飛，皆因Michael熱愛拍戲，Michael透露已有半年沒戲拍，他說：「我唔會退休住，有得玩直升機、曬太陽就得，不過唔可以stay喺美國太耐，香港好方便，一諗起美國塞車就好掛住香港。」問到若囡囡生B，會考慮到美國湊孫嗎？Janet笑說：「生得出都9個月之後，有9個月時間諗。」Michael一想到湊孫便則難忍喜悅：「係就好開心。」

另外，唐安麒希望透過比賽發掘香港有潛質的模特兒，曾經捧紅林志玲的她更大讚目前圈中炙手可熱的姜濤，她說：「我好欣賞呢個小朋友，睇到佢嘅報道，覺得佢好得體，情商非常高，講嘢有深度又真心。」她又謂希望找姜濤代言。問到早前已訂婚的喜訊，她則說：「私人事唔透露，而家好開心，fb講係因為粉絲好關心有冇人照顧我，所以講畀佢哋聽嘅，而家唔講呢啲嘞。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）