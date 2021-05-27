港台節目《視點31》原定大前日下午邀請資深傳媒人盧覓雪和撐警藝人朱庭萱（玻璃朱），就無綫和ViuTV在綜藝節目方面開戰進行直播討論，惟港台「急轉軚」改大前晚8時播出首七分鐘，遭網民狂轟，直至前晚才有30分鐘足本版睇，雪雪全程表現冷靜，壓倒性擊倒玻璃朱論點，連網民友亦一面倒大讚雪雪。

世界跟紅頂白

節目中， 玻璃朱大呻藍營藝人受打壓︰「我自從撐警後，所有job冇晒！因為搵我哋就會被人打壓，鬧啲廣告商。」雪雪乘勢反擊：「我要幫你鬧啲廣告商，你見黃嗰啲好堅實，邊間慘就全村人排隊『懲罰』佢，點解藍營嗰啲又唔去『懲罰』吓撐藍嗰啲人㗎？」玻璃朱辯稱：「因為藍營人鍾意低調和平，我哋只係想搵食！」玻璃朱並為月初曾狠批MIRROR「呢啲樣行落旺角大把」道歉：「對唔住，我對MIRROR一啲反感都冇！奈何報道某啲位係反感。」雪雪即笑問：「當年你有冇嬲譚詠麟同張國榮霸晒啲娛樂版？世界就係跟紅頂白。」

玻璃朱指落廣告需要靠收視率作標準：「全世界都用緊，唔明點解突然唔buy！」雪雪反擊：「用緊舊制度去對應新時代係不合時宜，ViuTV係好低收視率，但條片好多人share出去，數字好龐大。」其後玻璃朱踩ViuTV節目：「節目（《ERROR自肥企画》）低俗到朋輩欺凌，最驚細路仔，我又擺個波去炸吓佢下體先！」雪雪指這是懲罰性的遊戲節目，每個人都有機會受罰，不存在朋輩欺凌。兩人在尾聲時你一言我一語，玻璃朱不斷指藍人被「網絡欺凌」，雪雪解釋︰「因為佢哋年齡層太大，唔識網上世界。」又說︰「你話唔落我廣告就係欺凌我，喂！黃嘅人都同樣受欺凌吖嘛。」

網民大鬧野蠻

不少網民大讚雪雪︰「發言質素高過隻玻璃朱千萬倍」，又指玻璃朱野蠻︰「唔落廣告就叫欺凌，都幾打橫嚟。」而KOL「伍仔」伍博頤在個人頻道中就嘲笑玻璃朱︰「佢開口夾着脷，九唔搭八，又問非所答。」對於玻璃朱指：「我覺得TVB其實進步緊！」100毛fb昨帖文讚雪雪：「你以為《視點31》係講認真討論各種議題？少年，你太年輕了，查實佢係一個教你如何保持笑容嘅節目。當你面對緊一個Xuo界世界級人士，只要個頭keep住斜十幾廿度、對眼保持一個看似有焦點、但其實唔係望緊對方嘅視線，再露出一個尷尬而不失禮貌的微笑，咁就pefect池啦！」