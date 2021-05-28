韓國男星李帝勳夥拍陳俊翔（前譯：唐俊尚）等人主演的Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》（遺物整理師），上架後大獲好評，目前仍留守在Netflix香港排行榜頭三甲，當中陳俊翔和李帝勳的演技受到激讚，同時亦帶挈陳俊翔成為上位新星。

明年先有得睇

現年17歲的陳俊翔在劇中飾演阿斯伯格綜合症的韓可魯一角，今日他接受韓媒訪問，大談拍攝感受。對於演技受到激讚，他謙虛表示：「得到了導演選擇做主演，得到了很好的評價和稱讚，聽到周圍的人都說好看，感到非常高興和感謝。」不過雖然陳俊翔擔正做主角，但因為劇集被評為不適合青少年觀看，所以到現在他仍未能完整地欣賞《遺物整理師》，他笑說：「從拍戲開始，我就沒想過會出現青少年禁止觀看的等級，但我有和朋友約定，如果作品公開，大家一起觀看，不過這個約定要到2022年1月1日才能實現。」在韓國要到虛齡20歲才算是成人。

SBS新劇下周播

陳俊翔有份出演人氣劇《愛的迫降》而為人認識，更極速擔正做《遺物整理師》主角，他有份主演的SBS新劇《Racket少年團》亦將於下周一首播，可見他非常忙碌。而首次擔任主角他亦坦言負擔十分大：「真正能減輕負擔的最大原因是（李）帝勳哥，多虧了帝勳哥，我才能做好。」陳俊翔和36歲的李帝勳年齡相差19歲，但兩人默契十足，雖然早前李帝勳受訪時就自言怕與他有代溝，但陳俊翔就說：「從初次見面開始，對李帝勳實際年齡並不太清楚。我以為最多也只能是30歲出頭或30歲中期，他本來就是童顏，看起來很年輕，所以覺得他是年齡相差不大的大哥哥，但聽到年齡差距後，我也大吃一驚。」

視曹承佑為榜樣

而外界都稱讚他完美演繹韓可魯一角，他直認也有參考不少前輩的演出作品，但又不想太刻意模仿他們：「我認為應該要小心翼翼地進行表演，所以總是很在意，小心翼翼地演戲很辛苦。好似《Good Doctor》中的周元前輩、《5時恭候的證人》中的金香起姐姐、《馬拉松》中的前輩曹承佑，他們都展現完全不同的演技，我想不模仿他們，不參考他們，以可魯的角色展現不同的面貌。」陳俊翔亦直認視前輩曹承佑和趙正錫做榜樣，因為他和他們一樣都是以音樂劇出身，希望成為在各方面都能夠兼顧的藝人。

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