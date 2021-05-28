33歲的長澤正美貴為日本影后，主演的人氣劇《信用欺詐師JP》添食成電影版三部曲，月前已為新片《信用欺詐師JP：英雄篇》展開拍攝，其參演日劇《東大特訓班2》正於當地播出，工作實在忙得不可開交。

為紀念入行20周年，長澤正美會在8月5日推出寫真集《20th Anniversary PHOTO BOOK》，找來三位攝影師拍攝出不同風格及特色，出版商會為新書開設專屬IG賬戶，於網上率先公開部份靚相。

不過，長澤正美卻被指罷阿姐款，事關跟她合作多年的男性經理人，由於對方有極佳的工作能力，故在2018年已跳槽為千葉真一的細仔真榮田鄉敦擔任經理人。相反，長澤正美跟之後的經理人卻接連鬧翻，據知她與較為年青的經理人卻難以相處，其中一名後生女，接手擔任長澤正美的經理人也是被鬧走收場，更有傳這位女性曾經求醫，去年取得的診斷報告上還註明「與長澤正美一起工作，導致身體狀況出現異常。」懷疑精神上飽受壓力，傳出長澤正美以權力威逼合作的經理人。

論到近年出名最難服侍女星，就要數性感女神田中美奈實，她被爆在七年內轉了五位經理人，指表面友善的田中美奈實私底下卻相當難頂。

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