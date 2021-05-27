老實說，對薩克薛達（Zack Snyder）為Netflix執導的《不死喪軍》（Army of the Dead），一直是有所期待的。早前薩克雖拍下一堆作品如《正義聯盟》（Justice League），被視為失敗，實則他有本領，17年前處男作拍喪屍片，就技驚四座，今次重拾耍家題材，大有再省靚招牌的決心。很想睇吓在喪屍片氾濫的今日，佢又有乜板斧。

今次薩克為突破，使出渾身解數，淨是開頭把可以剪輯成一套戲的大場面，混入字幕介紹當作前菜，已經夠大膽史無前例。故事講一班人走入賭城，去充滿喪屍的禁區打劫，亦改變傳統主角被迫困獸鬥的模式。電影又設計一些嶄新處境，例如安排一班主角要穿過冬眠的喪屍群及出現喪屍老虎等。而導演選了不少浪漫歌曲配合血腥畫面，悅耳之餘帶點黑色幽默。

電影動作場面多娛樂性豐富，卻不忘加一點諷刺，當中維護法紀的軍人以溫度槍探測人類有沒有感染成喪屍，因隨時可以操縱生死，難免濫權，就令人不禁反思現今搞防疫的各地政府。而日本演員真田廣之做軍方大佬，在美國人面前講侮辱日本人說話，卻表現冇乜大不了，明顯是諷刺為一兩句對白大喊辱華的玻璃心。

說回薩克第一套作品《活死人凶間》（Dawn of the Dead），當年他重拍1978年的同名舊作，被指是挑戰不能超越的經典，因舊版本無論氣氛特技核突鏡頭，都有獨特風格，而且故事設定，是食正70年代一家大細愛行商場的潮流，把大家當成應有盡有的遊樂園，變成恐怖地獄空間。到2004年薩克重拍時，再沒有人迷戀商場，一班人被困在內打喪屍，趣味減半，薩克卻聰明地加入新元素，例如把喪屍活動由緩慢改成快速，結果口碑票房都成功，使他一舉成名。

講起來，香港電影更厲害，1998年葉偉信就把概念放在香港MK商場，拍成《生化壽屍》，把本土文化融入得天衣無縫，其中小春和湯盈盈在廁所肉搏固然令鹹濕仔回味，張錦程演的壽司仔，變成喪屍仍然情深更是神來之筆。而星爺的《回魂夜》在公屋商場驅鬼，亦有異曲同工之妙，不過略嫌當年的厚德邨太新淨，若能在殘舊屋邨拍，就更完美。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。