2016年港姐季軍、現年31歲的陳雅思(Bonnie)去年離開無綫發展瑜伽事業,昨日她在Ig宣佈好消息,跟富三代DJ男友郭孟浚即將拉埋天窗。Bonnie貼出跟男友於沙灘的甜蜜合照,可見她手上的巨型鑽戒相當搶眼,她以英文留言:「Said YES to the love of my life!」更多謝男友為她帶來愛與快樂,以及為她所做的一切。郭孟浚亦留言感謝Bonnie,期待締造美好和幸福的將來。

Bonnie的同屆港姐有冠軍馮盈盈及亞軍劉穎鏇,不少圈中好友與粉絲紛紛留言祝福,包括倪晨曦、丁子田、張寶欣與劉穎鏇等。Bonnie感情事向來低調,只於去年11月公開與男友十指緊扣的相片公開戀情,惟對男友容貌保密。