台灣藝人柯震東，自2014年因爆出與房祖名在北京吸毒事件後，演藝事業受重挫，直至近年才開始再拍戲。除此之外，柯震東最為人熟悉就是他的緋聞，如與蕭亞軒、李毓芬的姊弟戀。據台灣《蘋果新聞網》報道，柯震東今日凌晨在IG與好友大飛（吳志慶）、黃宏軒、洗菜（王宇君）玩直播聊天，其間他們玩「真心話大冒險」，從網民留言中挑出問題，若答不出來，便要自己喝酒。

當柯震東被問最喜歡的前女友時，他猶豫很久才說︰「我交往的每一個，承認的每一個都是很愛的，但我當初最有可能結婚的……想要結婚的是蕭小姐（指的是蕭亞軒）；但是後來每一段時間心理成長都不一樣，所以目前為止，我最喜歡的是李小姐（指的是李毓芬）。」事後，蕭亞軒的友人透露，指蕭亞軒對柯震東在正播中說曾有想過跟她結婚，蕭亞軒只是淡淡笑道︰「他的個性就是這麼直白，但現在年輕人真的玩很大。」

洗菜向柯震東表白

而在直播中，柯震東坦言最喜歡的是李小姐後，有人問他為何跟對方分手？他沒有回答，選擇飲酒，後來他才說︰「是我還不夠好。」好友黃宏軒也問他是不是喜歡姊姊類的「白富美」？柯震東回答說：「我沒有喜歡姊姊類的白富美，只是每個遇到剛好都是，但我都是很認真交往，都交往3年以上。」當問到今年30歲、比他大1年的洗菜有沒有機會？柯震東則說︰「我不知道，因為還沒有跟她認識很熟，我如果會交往的都是很認真的。」過程中洗菜表現出對柯震東有好感。

不過柯震東抱怨每次與朋友外出聚會、吃飯，被拍到的女生都被寫成他的女友或曖昧對象，令他很氣，但也習慣。其間大飛打趣說會不會下次拍到柯震東跟洗菜呢？洗菜便說︰「可以嗎？」不過最近洗菜有份參與節目《全明星運動會》，當中她較有好感和欣賞的對象是曹佑寧，因對方運動很強，但她再強調︰「我一直都很喜歡柯震東。」而柯震東等人，在直播中不時有人退出或加入，眾人玩到約4點才結束今次直播。

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