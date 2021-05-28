由美國電台iHeartRadio舉辦的iHeartRadio Music Awards在洛杉磯舉行，新一代樂壇天后Ariana Grande在爆出婚訊後首度站台，拍住加拿大男歌手The Weeknd為盛會擔任表演嘉賓，更晒其價值逾35萬美元（約273萬港元）、5卡結婚鑽戒出盡風頭。雖然Ariana提名年度女歌手，可惜卻由未能到場的英國女歌手Dua Lipa勝出。

除了Ariana、The Weeknd之外，美國樂壇天王Usher就擔任大會主持，並宣佈女友懷孕喜訊，今屆頒獎禮還有不少樂壇紅人，計有女歌手Doja Cat、Demi Lovato、出櫃男歌手Lil Nas X、樂壇姑媽艾頓莊（Elton John）及其老公大衞芬尼斯（David Furnish）等。至於打得火熱的Machine Gun Kelly與「變形女」美瑾霍士（Megan Fox）繼續晒恩愛，美瑾霍士又一次慷慨晒胸為男友造勢，成為紅地毯焦點。

iHeartRadio Music Awards 2021 部份得獎名單：

年度歌曲：《Blinding Lights》 The Weeknd

年度女歌手：Dua Lipa

年度男歌手：The Weeknd

年度組合：Dan+Shay

年度流行大碟：《Folklore》 Taylor Swift

最佳合唱：《Savage》 (Remix) – Megan Thee Stallion featuring Beyonce

最佳流行新人：Doja Cat

最佳音樂錄影帶：《Dynamite》 BTS

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）