阮小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、杜如風和朱薰早前應ViuTV的邀請參與真人騷《中女唔易做》，節目在周一已經播出，學而和小儀率先打頭陣登場，下周一輪到楊思琦、康子妮、杜如風和朱薰四人輪流出場！

向來嘆慣食慣的杜如風，今次被委派去做網上超市倉務員及外賣速遞員，雖然她之前在日本做過代購，不過在預告片上見到她狼狽地拿着一大袋外賣袋，站在街上一臉茫然地撳電話看地圖搵路，試過一天最多送了三張單，甚至見到她搭的士送貨，名副其實貼錢打工！今日杜如風回覆《蘋果》，她說：「今次係我第一次嘗試打工做外賣員同倉務員，雖然做旅遊節目都係體力勞動同日曬雨淋，同呢一樣嘢都好相似，但係今次唔係買嘢，係賣嘢，送外賣搵唔到路，因為我喺西營盤返工，呢一生人都未去過西營盤，結果好慌，攞住兩大桶水、一枝花生油、一大包米，出去搵路，結果忍唔住截咗的士，搭咗一程冇跳錶嘅的士，嗰程賺咗3蚊，因為送嗰程貨係有27蚊嘅！」

但杜如風坦言今次是一個很好的體驗：「今次做咗2日工，對我嚟講係新嘗試，唔會覺得太辛苦，反正平時都係不停行、搵舖頭，唯一唔同係冇得買嘢囉。」她還說：「我之前都打過工嘅，係一啲比較自由嘅工，以前跟電影編劇跟師傅葉廣儉，跟佢學寫劇本，周圍度橋、周圍走，所以以前份工都周圍走嘅，對我嚟講走嚟走去唔緊要，最緊要係唔可以悶！」

過往做過不少演唱會和音的康子妮亦被安排參與一個人生大挑戰，今次她走去做「譚仔姐姐」，其間更需要走入廚房負責洗碗，混亂當中更試過落錯單！而楊思琦則被安排做「散工王」，一人身兼賣水果、派傳單、珍珠奶茶店員工女以及花店店員，一日內分別體驗兩個工種，而她的身份並未有帶給她任何「特殊待遇」，派傳單經常被人拒絕慘食檸檬！至於朱薰則擔任售貨員，除了賣床褥家具外，亦走去賣家庭電器。

而今晚播出的第五集，小儀與趙學而的工作體驗來到尾聲，小儀表示最初知道要到有機農場當農夫，擔心體力未能應付，但最後很開心有這個體驗，學而還表示今次從實戰中學習，激發了她的潛能：「去到唔同嘅年齡，其實仲有好多嘢未知，求知慾真係好緊要！」

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