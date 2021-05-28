193（郭嘉駿）最近推出新歌《睡到三點》，在YouTube上載10日點擊已有約97萬，有望衝破100萬。193一班fans「老婆」為幫偶像造勢，由今日起到6月中，推出三個應援活動，包括在九龍及新界的20個巴士站燈箱落廣告；又於銅鑼灣、旺角和尖沙嘴的大電視，每小時播放8次的宣傳廣告；最後會在6月5日（星期六）下午1點至3點，於銅鑼灣Sogo對出安排雪糕車派雪糕，盡求港九新界都見到193的蹤影。

對於「老婆」的貼心表現，193今日以短訊回覆《蘋果》表示好開心，他說：「其實都幾多宣傳，有巴士站廣告、大電視播MV，仲有雪糕車宣傳，都多謝佢哋，嘥呢個錢嚟幫我宣傳新歌，希望攞多啲好嘅成績，暫時差唔多100萬點擊，希望點擊更加多啦！有好成績公司先會畀多啲資源我去再做歌，同埋加埋Fans今次幫我嘅宣傳，希望首歌可以上到榜啦，例如chill club、叱咤、港台、新城之類，希望可以上到榜啦。希望今次宣傳係有效，唔好嘥咗fans嘅錢，多謝佢哋為我畀呢個錢，以我理解佢哋每人都唔係畀好多嘅，應該都多人夾，每人夾幾嚿水至一千蚊咁，其實我都係估㗎咋，我都唔知。」

唔會同姜濤比較

193的氣勢直逼MIRROR人氣王姜濤，IG followers有36萬，比姜濤高出約7萬，真正如193所願，做了ERROR旳姜濤。而姜濤早前生日，他的fans豪花逾50萬炮製八大驚喜，問193會否希望超越姜濤？他說：「希望我累積更多fans嘅時候，下一首新歌有更大嘅宣傳，好似姜濤咁啦，但絕對唔係同姜濤比較，我啲fans都同我一樣，大家都同一間公司，邊個好大家都開心，大家都想大家好。咁當然我現在啲宣傳點都唔及姜濤，佢啲fans宣傳真係鋪天蓋地，誇張過我100倍，又電車，成個銅鑼灣都見到佢，但我都好感謝我嘅fans落廣告，其實落一個我都好開心㗎嘞。印象中我對上一次fans幫我落廣告，係剛出道兩、三個月嘅一個生日廣告版，多謝我班fans，有啲真係由《全民造星》出道已經跟我同支持我，同埋多謝新一班留意我嘅觀眾，新舊fans群要相處得融洽啲。」不過，193避免造成混亂，所以不會落區會合fans，只會遠望打卡。

人氣勢不可擋，193透露最近每日都好忙，睡眠嚴重不足，但仍然好開心，他續說：「我最近忙緊客串套戲、ViuTV節目，同埋唔少廣告啦，仲有時裝雜誌嘅宣傳，個期full 晒。記得年幾前真係有兩、三星期冇工開，現在就算攰都攰得開心，因為賺錢，好感恩，終於可以做到唔放假嘅藝人。」

193粉絲想偶像「威威豬」

《蘋果》今日亦聯絡193的fan club admin KY，透露今次宣傳費花大約十餘萬，由約300位fans集資而成，她說：「主要係想193多啲人認識，雖然而家都好多咗人識，但佢威威豬，我哋就開心㗎喇！」問到最喜歡193邊方面？她說：「高大靚仔、講嘢夠真、轉數夠快，佢仲係真心好錫fans。」

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