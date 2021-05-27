男子組合ERROR因《ERROR自肥企画》人氣急升，隊長「肥仔」梁業事業起飛之際，與他拍拖八年的初戀女友阿芬日前卻宣佈分手。肥仔分手似有迹可尋，玄學家七仙羽在「分訊」公開前，已在節目漏口風踢爆肥仔冧爆練美娟：「佢吼咗娟姐好耐！」令女方成為疑似第三者。娟姐昨日回覆《蘋果》時，也對肥仔採取開放態度，直說：「等佢嚟approach（追求）我。」

現年31歲的肥仔與初戀女友陳燕芬拍拖八年，阿芬大前日突然在fb宣佈「分訊」，她留言謂：「因了解而分開，其實也算是在感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裏互相好好祝福。」分手消息爆出後，即有人翻出玄學家七仙羽於月初在ViuTV節目《晚吹：有酒今晚吹》中，爆料指肥仔情傾練美娟：「肥仔吼咗娟姐好耐！」她更直指娟姐對肥仔也有意思，令女方成為導致男方分手的頭號嫌疑人物。有指七仙羽早知肥仔和阿芬分手，因此有意撮合他和單身多年的娟姐。

身為《晚吹：有酒今晚吹》主持的娟姐，在節目自爆七仙羽曾答應介紹一位李先生給她認識，但沒有下文，七仙羽隨即表示已找到合適人選：「就係肥仔，一個武大郎，一個潘金蓮。」另一主持強尼聞言笑謂：「肥仔未必肯做武大郎。」七仙羽即再答：「佢願意，我問咗，肥仔吼咗娟姐好耐。」此時娟姐煞有介事找七仙羽碰杯，似想打斷話題，但七仙羽續指肥仔工作忙，未有時間識女仔：「肥仔見到阿娟後就一直望，阿娟對肥仔都有啲意思，因為肥仔搵錢能力高。」此時強尼即笑說：「搞唔掂，要開第二支。」成功截斷七仙羽。

肥仔落閘：講笑啫

對於跟女友阿芬分手是否涉第三者，肥仔昨日回覆《蘋果》斬釘截鐵說：「冇！唔好意思，私人嘢唔係太方便透露。」至於七仙羽的爆料，肥仔謂：「七師傅都係講笑咁講啫。」肥仔昨日凌晨在Ig限時動態轉發一張修腳甲相，心情似乎未有受與阿芬分手影響。

至於娟姐對七仙羽爆料，她昨日回覆《蘋果》時笑說：「我由頭到尾都冇參與過，係師傅講。我哋同事嚟，有傾偈都好正常，你問我，我就覺得係師傅飲多咗亂講多啲。嗰日拍嘢之前，咁啱肥仔喺化妝間入面，我諗佢（七仙羽）順手見到肥仔，咁就話肥仔。」問到有否察覺肥仔暗戀她，娟姐笑說：「師傅話有，但我真係唔知，我覺得佢係敷衍我。」已單身四年的娟姐不違言經常叫七仙羽介紹男仔給她認識，可見她十分渴望拍拖。

認投契讚人見人愛

娟姐去年底與肥仔合作主持ViuTV節目《娛樂On Air》，她毫不避忌坦承跟肥仔很投契：「佢咁人見人愛，邊個唔鍾意佢，但佢對個個都咁好。如果真係嘅話，我都feel吓先，因為佢𠵱家都真係單身。」娟姐指肥仔已是成人，分手也不需要太多的安慰。問到男方是否她喜歡類型，娟姐直言：「我都鍾意幽默同多嘢講，外形大隻過我囉，咁肥仔都大隻過我，某程度上都啱嘅，又多嘢講，match嘅，如果真係就等佢嚟approach我囉。」訪問期間娟姐表現興奮，看來她對肥仔的確相當受落。被指欲做肥仔及娟姐媒人的七仙羽，昨日回覆《蘋果》謂：「我嗰晚純粹講笑。」又稱不知肥仔分手一事。