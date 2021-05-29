頭髮、頭皮護理極為重要，Gigi和Bella Hadid姊妹在Versace的AW21 Runway上，展現柔順絲滑的秀髮造型。想擁有順滑乾爽秀髮，輕薄不油膩的護髮及造型產品一定是今季的必備品！

油融性專業美髮品牌MOROCCANOIL新推出全新豐盈造型噴霧，為頭髮提供豐盈感及不黏笠的效果。噴霧注入了摩洛哥堅果油及含礦物質的死海鹽，豐盈造型噴霧為細軟至一般髮質帶來可疊加的豐盈效果，同時保持造型。同系列還推出多效免沖洗滋潤護髮乳，即時為頭髮提供持久保濕、柔順、保護和滋潤等功效，適用於所有頭髮類型，可立即柔順並保濕，使頭髮滋養，亦可用以重塑洗頭後第二天的頭髮。

源自法國巴黎的頭皮及頭髮護理專家KÉRASTASE，針對油性髮根及脆弱髮絲，推出Specifique Divalent油性髮質護理系列，針對油性頭皮及脆弱髮絲，推出了油性頭皮浴髮乳，油性髮質浴髮泥及補濕滋養護髮膜，具淨化清潔及補濕的功效。全系列含Amino Acid胺基酸，能有效調整及平衡頭皮的油脂分泌和pH值，為秀髮補充水份，令秀髮𣊬間變得柔潤亮澤，清爽舒適。

Aveda推出全新Pramāsana頭皮滋養髮膜，融合潔淨及健康的頭皮締造美麗頭髮的概念。Pramāsana頭皮滋養髮膜含97%天然萃取成分，採用純素配方，並零殘忍不經動物測試。成分中的椰子油和乳木果油，可調理並滋養頭皮和頭髮。淨化頭皮混合配方含海藻萃取精華和乳酸菌，有助調節及平衡頭皮皮脂，同時維護頭皮的天然保護屏障。Pramāsana頭皮滋養髮膜為頭髮注入天然Pure-Fume香氣，含經認證有機西柚、橙花和柏樹，以及其他純花卉和植物精華，散發著清新乾淨的氣息。

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