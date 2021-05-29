對於亞姐商標經常被盜用，亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑，早前曾表示已成功申請法庭禁制令，禁止亞視以外公司違法使用。近日，廣州有機構聲稱會舉辦「2021年亞洲小姐競選」，亞視企業傳訊總監黃守東今日在大埔亞視總台出席活動時指，亞姐是亞視的皇牌品牌，舉辦權和擁有權都屬於亞視，警告市場上的投資者或者觀眾，如在國內留意到這類選美賽事，可先與亞洲電視作實，他表示亞視已交給法律顧問作進一步跟進。

黃守東又提到今日是亞視在免費廣播期間的台慶日，亞視將準備在手機應用程式中，恢復一條一星期七天、24小時直播的電視頻道「本港台」，首階段會播出亞視以往經典劇集、綜藝節目，以及自家製的新節目，同時亦會在搜購亞洲地區的節目。對於有些亞視經典劇集已賣給無綫，這會否影響播出？黃守東說：「播之前會睇返版權、合約，我哋一定會播返我哋有播出權、版權嘅節目。」

此外，亞姐李芷菱、趙桐恩、彭紫荊、馮熙淳、羅卿娗等今日在大埔亞視總台進行 《ATV團戰自媒體課程》課堂，並即場示範「帶貨」技巧，已有直播平台的李芷菱，閒時會在網上表演唱歌、講冷話，「多數分享生活嘅經歷，我有少少幽默感，講嘢有趣，觀眾就會送禮物畀我。」問到每月的收入是否好可觀？李芷菱說：「我屬於ok，每個月收入要睇自己勤唔勤力，所以收入都好浮動，試過最多有5位數字收入。」亞視的底薪不夠自己的使用？她續說：「亞視嗰份係津貼，我係靠亞視嘅知名度，同埋佢多元化，我份合約去到10月，到時再同公司洽商吓。」工作方面，李芷菱原定去年推出寫真集，但因疫情要延遲至今年。

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