李佳芯今年初被揭以拍劇為由，獨自搬離拍拖6年男友陳炳銓西貢愛巢，雖然李佳芯沒有承認情變，但她早前出席活動時就將陳炳銓降格成朋友。雖然李佳芯與陳炳銓關係撲朔迷離，不過今日她在將軍澳出席活動時，直言有人追，她表示要再投入一段新的感情是需要時間，似乎暗示陳炳銓已成過去式。

對於最近有報道指李佳芯已搬到將軍澳一間酒店暫住，她聽罷後即否認，並指平時也會約朋友在將軍澳飲茶或傾偈，提到最近有指她被城中一名富豪力追，李佳芯就以「生意夥伴」來形容對方：「我最近有搵唔同嘅人去傾合作，佢係我其中一個想傾吓有乜合作嘅生意夥伴，但到最後未搵到一個共識去合作，所以只係一個生意合作嘅關係，但又未正式開始生意。」李佳芯又表示不怕傳聞會影響兩人的合作關係：「我分得好清楚，工作還工作、感情還感情，原本諗住合作，但變咗感情就有啲混亂，我盡量避免呢樣嘢發生。」

至於被問到現在有沒有人追，李佳芯想了想後說：「都有嘅，你話好激烈嘅就冇，我會feel到對方係咪有意，其實係會有嘅……」之後她又再一次暗示已跟陳炳銓分手：「對我嚟講感情唔容易嘅，要啲時間……對我嚟講再投入一段新嘅感情都要啲時間。」

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