由強尼、沈殷怡、練美娟主持的ViuTV真人騷《造美人》將於6月7日首播，未開播已話題十足，16位參賽者燕瘦環肥，唔介意公開自己曾經整容的地方，為求可以再變靚。早前多名參賽者被網民起底，12號羅卿娗曾參加2019年亞洲小姐，13號嚴楚翹是無綫藝員出身，曾拍攝《愛．回家之開心速遞》、《伙記辦大事》等多部劇集，而15號楊芷羚則是一位直播網絡紅人。

1號劉芷橋，在官方資料上報稱今年30歲，從事酒店行業，但其IG的個人簡介就指自己是網絡作家「粉飾臭皮囊丨出賣靈魂」，平時接好多私影工作，有大量的性感照，有濕身誘惑、cosplay特務，還有黑皮衫戴上手銬等；去年8月為慶祝有100 followers即派福利圖，將恤衫鈕全部打開，酥胸半露坐在床上，惹人遐想。ViuTV的facebook專頁日前發佈預告片，參賽者在初段欠缺自信，部份更聲淚俱下直言不滿意自己的容貌，片中1號劉芷橋最激動，流出兩行眼淚說：「我要做到一個合格嘅女仔，真係需要咁多努力去變靚，我先有資格成為一個女人。」強尼都擔心參賽者未能承受太大壓力，反問：「你幾冒險喎，你知你會喺網上受到好多抨擊，係覺得你真係可以？」據悉16強參賽者最後均會脫胎換骨，並會以比堅尼造型登場。

元祖網絡紅人疑太靚遭淘汰

另外，預告片段還見到元祖級YouTuber戴月（Kikko），曾活躍於頻道Bomba而為人所認識，IG擁逾9萬粉絲，並曾參演ViuTV劇集《黑市》及《YOLO的練習曲》。《蘋果》今日致電Kikko，她承認曾報名參加及面試，但未能晉身16強，她說：「我都參加咗兩次面試，第一次純粹見吓面，第二次就要素顏同埋着泳衣，現場會有晒唔同方面嘅專家，會即場問吓你一啲關於身型、樣貌嘅問題，咁佢哋都會有啲意見提出。」問到落敗原因？她說：「監製嗰陣時冇揀到我，話製作組都有考慮過節目效果，覺得我可能做唔到佢哋想要嗰種好大反差嘅效果啩。佢最後就推薦我去參加口罩小姐，但係我最後冇去到。」

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