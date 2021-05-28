ERROR成員「193」郭嘉駿人氣急升，近日他推出新歌《睡到三點》，獲約300位「老婆」（193粉絲）集資逾10萬元，為他推出連串造勢行動，包括20個巴士站燈箱廣告及派雪糕。193對「老婆」厚愛心存感激外，近日爆紅的他昨日表示最近工作量大增：「𠵱家就算攰都攰得開心，終於可以做到唔放假嘅藝人。」

男子組合ERROR成員193上月公開寸無綫副總經理曾志偉，近日又諷查小欣「不良」，敢言性格被網民封為「娛樂圈清泉」而人氣急升。193早前在ViuTV節目《ERROR自肥企画》，自肥推出新歌《睡到三點》，新歌在YouTube上載11日，截至昨晚9時已有逾98萬點擊，反應熱烈。

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踩入「姜濤灣」挑機

193一班「老婆」為幫偶像造勢，由昨日起到下月中將接連推出應援行動，包括已在九龍及新界20個巴士站大賣燈箱廣告，另外會在銅鑼灣、旺角和尖沙嘴的巨型電視屏幕，每小時播放八次新歌廣告，在下周六下午1時至3時更會租用雪糕車到銅鑼灣派雪糕，直接殺入「姜濤灣」挑機。193「老婆」再推高他的人氣，由他代言的電器公司近日即把193一比一的人型紙牌放在當眼處大肆宣傳，193亦在Ig貼出相關的廣告片段，還有他跟「肥仔」梁業及梁祖堯合演的飲品廣告片，一浪接一浪，氣勢驚人。

對於「老婆」花錢為自己造勢，193昨日以短訊回覆《蘋果》表示很開心：「多謝佢哋，希望攞多啲好成績，暫時差唔多100萬點擊，希望更加多，因有好成績公司先會畀多啲資源我再做歌。同埋希望首歌可以上到榜，希望宣傳有效，唔好嘥咗fans嘅錢。以我理解佢哋每人都唔係畀好多，應該係多人夾，我都係估。」

193氣勢直逼MIRROR人氣王姜濤，會否希望超越對方？193謙虛地說：「希望我累積更多fans嘅時候，下一首新歌有更大嘅宣傳，好似姜濤咁，但絕對唔係同姜濤比較。我𠵱家啲宣傳點都唔及姜濤，佢啲fans宣傳真係鋪天蓋地，誇張過我100倍。」193透露對上一次fans幫他賣廣告，是他剛出道幾個月時的一個生日廣告。今次為免混亂，他不會落區，只會在遠望「打卡」。近日人氣爆燈的193工作排到密麻麻，睡眠不足：「忙緊客串套戲及ViuTV嘅節目，同埋唔少廣告，仲有時裝雜誌嘅宣傳，個期full晒。記得年幾前真係有兩、三星期冇工開，𠵱家就算攰都攰得開心，因為賺錢，好感恩，終於可以做到唔放假嘅藝人。」

老婆：佢威威就開心

《蘋果》昨日聯絡193的fans club負責人KY，她透露今次應援造勢行動大約花了十幾萬，由約300位「老婆」集資而成：「想193多啲人認識，雖然𠵱家都好多咗人識，但佢威威，我哋就開心㗎喇！」問到最喜歡193邊方面？KY坦言：「高大靚仔、講嘢夠真、轉數夠快，佢仲係真心好錫fans。」