科技發展迅速，人與科技的博弈誰勝誰負無人能知，唯一可以肯定的是人只會越來越依賴科技，以下三部神劇講述的奇幻世界，分分鐘變成事實。

《黑鏡》失去思想

劇名其實是和我們息息相關的手機屏幕，劇集創作人Charlie Brooker明言科技雖帶來方便，但同時會像毒品令人上癮。劇情觸及日常科技如何扭曲人性，也有探討虛擬偶像、社交媒體等議題，其中一集的角色更過着一式一樣的生活，大家終日踏健身單車做運動，無時無刻在看真人騷，正是諷刺當今大眾慣於被氾濫的娛樂內容餵飼，失去思想如行屍走肉。

《怪奇物語》神秘失蹤

《怪奇物語》（Stranger Things）由小男孩與朋友玩耍後回家開始，途中他遇到神秘怪物，繼而離奇失蹤。其母和朋友四處尋找他的下落，在鎮上發現一名擁有超能力的女孩，她竟與小男孩的失蹤有關，而背後就隱藏着政府進行的機密實驗。劇集以80年代為背景，情節更似是向《E.T.外星人》（E.T.）致敬，直接召喚當年的文化符號與流行回憶。

《WandaVision》真假難分

劇情天馬行空，將超級英雄帶回50、60年代，盡現他們人性化一面。紅女巫與幻視結婚後搬到新社區，幻視當了典型上班族，紅女巫就做家庭主婦。 努力希望融入新生活的他們，發現身處的所謂現實十分虛幻，甚至可能只是人為創造出來，又好像成了電視劇的劇情，手法頗像90年代荷李活電影《一人有一點顏色》（Pleasantville）。