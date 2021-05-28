樂隊Supper Moment（SM）成軍15年，2013年因《無盡》爆紅，行熱血、搖滾路線，被樂迷視為與港人同行。可惜成員因一直潛水沒有為前年的社會運動發聲，加上去年網上音樂會又有國語歌，宣揚大愛包容及和諧，令部份樂迷有感SM失去靈魂。昨日SM宣佈下月在九展舉行兩場演唱會，主辦單位指內部認購已秒速爆滿，但網民對SM開騷評價兩極，有些潑冷水：「想睇吓仲唱唔唱《無盡》」、「要修哥胡楓降格去九展唔尊重，返CCTVB一廠咪算囉」，也有死忠支持繼續做好音樂。

否認一直潛水

SM昨日接受《蘋果》訪問，指當初因疫情而不敢亂入紙取紅館檔期︰「15年前第一個大型演唱會『再次心跳』就係喺九展起步，作為紀念就選回九展。」談到上月因為撐修哥答應做對方的紅館演唱會嘉賓，亮相TVB宣傳合唱舊歌，被網民指摘為「搖滾叛徒」、「淨係識搵人仔」等，SM四子拍片交代心聲。

一開始SM扮嬲拍枱，笑言「點解要話修哥！話就話我哋！」，陳仕燊 （Sunny）及梁燿鵬（阿雞）幽默發言：「有飯好食啦！啲飯仲暖，定人情冷暖？」陳鴻達（阿達）搞笑說：「我哋呢啲係真飯，唔係電視啲飯。」阿雞反問：「邊個電視台？咩電視台我都上！」Sunny夾住一嚿魷魚，意有所指：「條魷魚都潛咗水好耐。」張祖光（CK）解釋兩年幾時間都做音樂，不明白為何代表潛水。

怨樂迷拒新嘢

對於被罵「搖滾叛徒」，對不起夢想及音樂，CK反問：「搖滾精神係乜？係反叛？一定要反制度？鬧我哋搖滾叛徒係另一種稱讚。」Sunny說：「如果我哋連搖滾都背叛埋，咁冇人夠我哋搖滾！」提到北上搵食，CK力數他們曾到加拿大、日本出騷，去巴塞隆拿做宣傳：「真心講，要明就明，花好多時間做新碟，話X你唔X貼近社會議題。」阿達批評：「諗住畀大家新感受，你哋係鍾意聽啲舊嘢。」

Sunny解釋：「如果唔係啱議題，音樂都冇罪㗎！我有自由做想做嘅音樂。」CK拍枱說：「佢哋係期望緊你唱嗰啲嘢，但你唔係唱佢心目中嘅，就X你。」Sunny更嚴肅話 ：「大家可能忘記咗做音樂要錢，樂隊有商業價值就被標籤搖滾叛徒，但冇錢點錄音？」更歸咎他們花太多時間做音樂，沒玩社交網經營形象。