韓國男團SHINee的27歲成員泰民將於後日入伍，闊別幕前近兩年，除了fans不捨，隊友Key亦相當憂心，他特地到泰民家中為他舉辦送別會，令泰民的豪宅首度曝光。

觀望漢江

MBC綜藝節目《我獨自生活》昨晚播出了Key到泰民家中作客的內容，可見泰民的豪宅位於高樓層，一進門沿着超長走廊才到達客廳，大片落地窗能看到漢江、公園及對面的大樓，採光充足，客廳更放得落一台巨大黑色鋼琴及長型餐桌、吧枱，十分寬敞，令首次去泰民家的Key都感嘆不已。

提到泰民要入伍，Key更給了他一些軍中必須用品當禮物，Key隨後受訪時亦坦言心情很複雜：「我們當時是三個人（Key、溫流、珉豪）同時在當兵，但泰民是自己去，這讓我感到很心痛，怕他沒有一個可以依靠的地方，想到這點就覺得很擔心。」fans都感觸落淚。

最高銷售價樓盤

節目播出後，泰民的豪宅引起熱議，據悉泰民的豪宅是位於首爾城東區的Acro Seoul Forest，於2017年公售時，每3.3平方米售價達4,750萬韓圜（約33萬港元），當時創下首爾樓盤最高銷售價，至於泰民則於今年2月以36億韓圜（約2,509萬港元）的全租方式入住，其單位面積達159.603平方米。

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