43歲的楊思琦畢業做過實習老師後，參加完港姐後便一直於娛樂圈發展，轉眼間變中女，但外表仍然保持得宜，聽到笑話仍然嘻哈大笑，一點老態也沒有。

最重要初心不變，對感情事仍然低調。9年前楊思琦未婚產女，與「空心老倌」吳帥分手後一直做單親媽媽，2019年宣佈再度懷孕陀有男B，並表示已嫁圈外老公，丈夫身份從未曝光，一對仔女都跟她姓，外間取笑她有虛擬老公，難得她仍然笑得出，輕描淡寫：「畀啲空間我。」

不理會世人眼光，從不晒幸褔，楊思琦覺得自己開心便足夠：「唔會係虛擬，如果唔係點會有小朋友？佢覺得舒服就唔強迫佢，人哋話虛擬，我覺得開心就OK，佢怕醜。冇做呢行業，佢諗法係覺得唔好搞，有人追住冇自由，我順得人就冇乜所謂，適合就得。」她強調沒有刻意避忌，一家人也會經常出外玩，但很多時訪問，楊思琦不會主動提及丈夫，追問下都不願多談。

她從不着重年齡增長，只重視心態要保持年輕：「我仍然心態後生，仍然20、30歲思想，有啲乜都想做想試，而唔係因為自己年紀年長而卻步，想試新嘢。」她說早前第一次跟朋友出海玩wave surfing：「我人生第一次，試咗好好玩！睇片睇人滑浪好難，我只會喺泳池游水，係生完仔後想試，我覺得抽多啲時間畀自己嘗試，吸吓新鮮空氣。」隨着年紀增長，會生白頭髮，亦開始有「鬼祟肉」，想展開做運動計劃，使身形更好：「都想fit返啲，想體力、整副機械後生啲。」她取笑自己也開始有老態，現在湊仔要爭取時間午睡，跟小孩一起爭取時間休息。

早前她為拍攝ViuTV新節目《中女唔易做》，嘗試貼地生活，日打兩份工作，逼巴士、趕港鐵，日日做足8小時。她接受訪問時坦言已踏入中女行列，自覺體力大不如前：「要走上走落，有次喺太子站行到氣喘，好攰。」分別試過做4份工：整台式飲品、花店店員、賣生果、派傳單，拋頭露面並不介意，可惜有時要受氣：「派傳單好考EQ，派傳單對象有時反應預計唔到，有啲人受完壓力委屈，向你發洩吓，眼神、言語、動作上會有啲粗魯，要抑制自己唔好因此唔開心。」在花店打工也要體力勞動，有時要搬重貨，但因此學識插花，閒來在家也會插花粉飾家居，令她的家人也很開心：「家庭成員會讚，件事令佢哋好開心，媽咪冇見我整過，阿女見到讚好靚，佢好有興趣。」

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