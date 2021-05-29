一直恨嫁的38歲日本女星深田恭子，與富商杉本宏之從前年起爆出戀情，一直被指嫁入豪門在望，可惜男方是名大滾友，在兩人交往期間疑似重疊杉本的韓國前妻，又拍杉本還有一名情婦在六本木金屋藏嬌，但去年傳出他與深田恭子簽下婚前協議，就算分手也不能分得男方家產，加上在疫情下，杉本宏之疑似改變主意，令女方嫁人心願一拖再拖，更傳出已經分手消息。

深田恭子忽然暴瘦，最近出席活動時已令fans擔心不已，她的身邊人近日爆料，指深田恭子每次拍拖也十分投入，與舊愛龜梨和也的感情不順，也會半夜致電好友訴苦，後來她理解龜梨有偶像包袱，實在難有結婚一天才決心分手。

據Horipro事務所發出聲明指，深田恭子從去年春天起身體狀況持續崩壞，本月被醫生診斷為適應障礙，現階段以治療為先，所有工作均要暫停。有消息指，深田恭子早前拍罷電影版《雷朋的女兒》後，曾經休克暈倒，被送往醫院吊鹽水，而該片仍照原定計劃在10月15日上映，《雷朋的女兒》的官方IG今日就貼出台前幕後的大合照，並向深田恭子打氣。至於她患上的適應障礙是精神疾病一種，患者會情緒不穩、焦慮、失眠及抑鬱等，日劇《全裸監督》主角山田孝之在10年前亦患上同一疾病，抑鬱長達四年才逐漸康復。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）