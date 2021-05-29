炎炎夏日底妝要保持清爽透薄無睱，由底霜到定妝都要一絲不苟。在今個夏天，各大品牌都推出了輕透底妝產品。

YSL的Top Secrets系列新成員——美顏絕密全效亮膚調色底霜。具調色功能，備有三種顏色，玫瑰色蘊含紅色反光珍珠有助趕走暗啞；薰衣草色蘊含藍色及紅色反光珍珠有助中和膚色泛黃；綠色蘊含綠色反光珍珠有助為膚色降紅，還有防曬SPF50 PA+++，在帶來完美妝前防曬的同時，能一步到位塑造無瑕膚色，不被夏天陽光傷害肌膚。於6月1日正式發售。

Clarins新推持久無瑕粉底液，專為在夏天戴口罩的肌膚而設，Clarins實驗室為了令這款粉底液更持久，特別加入有機燕麥糖萃取，瞬間提拉緊緻輪廓，同時與一種擁有獨特定妝功效的高分子聚合物結合，有效將粉底色素分子緊貼地鎖在肌膚表面，並加入竹子粉末及天然硅粉，有效吸走多餘油脂，減少油光，讓妝容在夏天戴上口罩的日子均能一整天持久清爽啞緻，為肌膚帶來24小時持久貼服的完美妝容。

Laura Mercier推出全新輕透控油潤色粉底，特別為混合性及油性肌膚而設。透薄啞緻自然的遮瑕效果塑造完美「無妝感」妝效。全新控油補濕配方有效抑制多餘油脂，同時為肌膚注入保濕水感，調整肌膚水油平衡，使底妝全日保持清爽水潤。

雪花秀推出緻美無瑕粉底液，擁有雪花秀獨家專利Thru Air Cover Tech™，提高粉底液延展性與透氣度，達至完美遮瑕及緊貼持妝。同系列推出緻美無瑕蜜粉運用創新科技，將豐富親膚成分角鯊烯包裹於蜜粉外層，加上粉體內蘊含保濕因子，適合乾性肌膚在冷氣底下亦不會抽乾肌膚水分。

Givenchy繼續將光與美妝融合，為Prisme Libre系列加入新成員，推出全新稜鏡柔光粉底液，複合粉底配方含90%的護膚成分，通透的底妝可呈現出飽水、光澤的美肌質感，粉底液配方由 97% 的天然成分組成，不但有護膚功效，更同時提亮膚色，適合乾性肌膚在夏日使用，透薄妝感以散發出迷人的光澤感。

Dolce&Gabbana Beauty重新設計了潤色保濕霜 MILLENNIALSKIN，保持原有的自然光澤妝感，並加入了升級配方，可讓你輕易地塑造自然光澤感。當中的光感複合物可營造出無瑕亮光，令皮膚看起來更健康和富光澤感，無需任何額外的修飾，適合在口罩下擁有輕薄底妝。

Rihanna品牌Fenty Beauty推出的輕顏大師柔光羽感粉底乳擁有透薄底妝遮瑕力，以空氣感塑造持久長效的底妝效果，完美貼服肌膚並保留肌膚真實的質感，呈現自然的裸妝效果。輕柔光感粉底液採用獨家的瞬間柔霧配方，可抗汗防及防止脫妝，可以在夏日帶妝一整天！

Make Up For Ever於今個夏天推出了皇牌ULTRA HD超高清系列的超高清持久定妝蜜粉，具24小時定妝、12小時抗油光，適合油性肌膚在夏日對抗出油的挑戰。蜜粉還具有遮蓋瑕疵功效，色調均勻的霧面妝感，同時明顯遮蓋皺紋及細紋，塑造隱形完美持久妝容。

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