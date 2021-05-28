日本多位女神級花旦近年相繼嫁人，先有堀北真希、北川景子，去年則有石原聰美、戶田惠梨香，連「國民老婆」新垣結衣也宣佈封盤，將與40歲男歌手星野源拉埋天窗，令外界關注綾瀨遙和長澤正美或成下一位出嫁的黃金剩女。

寫真賀入行20年

33歲的長澤正美貴為日本影后，主演的人氣劇《信用欺詐師JP》添食成電影版三部曲，月前已為新片《信用欺詐師JP：英雄篇》展開拍攝，其參演日劇《東大特訓班2》近日正於當地播出，工作實在忙得不可開交。為紀念入行20周年，長澤正美將於8月5日推出寫真集《20th Anniversary PHOTO BOOK》，找來三位攝影師拍攝出不同風格及特色，出版商會為新書開設專屬Ig賬戶，於網上率先公開靚相。

不過，長澤正美卻被指擺阿姐款，事關跟她合作多年的男性經理人，因工作能力極佳，在2018年已跳槽為千葉真一的細仔真榮田鄉敦擔任經理人。其後，長澤正美跟接任的經理人都鬧交收場，據知她難以與較年輕的經理人相處，其中一名年輕女經理人被鬧走，有傳這位女性曾求醫，去年取得的診斷報告上還註明「與長澤正美一起工作，導致身體狀況出現異常。」懷疑精神上飽受壓力。論到近年出名最難服侍女星，34歲前主播田中美奈實可謂當之無愧，早前她被爆在七年內轉了五位經理人，指表面友善的她私底下卻相當難頂。

新垣結衣疑移民

另外，32歲的新垣結衣上周三驚爆閃婚後，下月中將為NHK大河劇《鎌倉殿的13人》開工，傳出她打算在2023年全面引退，而日媒又指，星野源有計劃把發展地轉移到美國紐約，不排除婚後會與愛妻移居美國生活。結衣父親早前接受媒體《週刊文春》訪問時表示，本月19日收到女兒致電並告知喜訊：「女兒打電話來的時候，我當然對她說恭喜，雖然我對她們交往的事情知道不多，但我相信女兒選擇了正確的人，我完全支持。」