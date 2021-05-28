現年28歲的「牛雜妹」李亦喬一直被彈身形「又肥又大隻」，結果為取悅他人嘗試不同減肥方法，結果反令自己暴飲暴食，體重一度高達140多磅。身形一度令牛雜妹沒有工作零收入，因而要另外打工賺錢。節衣縮食，更因為沒有錢幫家人解決粉麵店租約問題，自責內疚，因而更明白錢的重要，但牛雜妹發誓絕不會為賺快錢而出賣自己。「正常就係最好！」她說。

撰文：寶妮

攝影：陳弘

牛雜妹日前在尖沙嘴一間健身中心一邊做運動、一邊受訪，雖然仍有「肉地」，但明顯已比之前清減不少。回想過去幾乎日日減肥的日子，曾試過不同的減肥藥及睇中醫等，可惜全部成效不大，現在成功瘦身，牛雜妹指心態最重要：「嗰時好唔開心，之後識得調節心態，令自己明白已經盡咗力，坦然接受現實。」

狂食不受控

以前為上鏡可以開工前幾日禁食，結果又暈又不舒服，狀態更差，現在雖然仍會節制一下，但卻如常進食。食完再做運動，皆因牛雜妹明白：「正常就係最好！」瘋狂減肥的時候，牛雜妹卻反而患上暴食足足兩年，體重一度高達140多磅，試過不受控凌晨在家偷薯片不停狂食，被家人發現後又死口否認，逃避現實，但成功調節心態後反而更有自制能力。

當年因為肥胖，牛雜妹一度整年「零」工作，因而要做一份全職工作賺錢維持生活兼要節衣縮食：「我從來唔會俾家人知自己窮，試過買一包方包，八塊食一個星期，又會食啲特價15蚊嘅燒味飯，仲要一盒分三餐食。」身高只有164cm的牛雜妹，現時約有120幾磅，以娛樂圈來相比相若高度的女仔來說依然略重，但她已很滿意：「體重唔係最重要，因為我有肌肉所以有重量，教練話如果練得有線條就好睇。」

因家人開粉麵店，初入行已被稱「牛雜妹」，入行後未能幫家人打理粉麵店令她感到內疚：「有時見父母每日做十幾個鐘，真係覺對佢哋唔住，加上我搵錢唔多，一有錢又要投資喺自己身上學嘢，真係供養父母嘅錢好少，好多謝佢哋體諒，我成日提自己將來一定要畀最好嘅生活佢哋。」粉麵店過去一年多不但要面對疫情，更因租約惹上官非，說到此時她即眼濕濕表示：「嗰時最大結論係錢作怪，錢係解決到個問題，可惜我冇錢。」

唔會搵快錢

當日曾作出最壞打算「執笠」，牛雜妹還承諾努力搵錢供養雙親，免他們擔心，但父母會否因此擔心她因而行歪路、搵快錢？牛雜妹說：「咁又唔會，因佢哋知我係有原則嘅人，唔會做一啲令佢哋睇唔起個女嘅事，唔會出賣自己，當然做嗰啲可得到多啲，但就冇咗自己，知我無論點窮寧願去洗碗都唔會行差踏錯，呢樣令佢哋好自豪。」雖然官司暫且解決，粉麵店可繼續營業，但面對疫情經營困難，牛雜妹批評防疫措施對飲食行業最為不利，尤其是依靠堂食：「目前只有以前一半營業額，但冇計都要捱落去，因為哥哥一家都係靠舖頭收入，香港始終係個好地方，只要肯做就一定唔會餓死。」

場地提供：Wow fitness

化妝：Wing Kee Make Up