最近金剛在ViuTV節目《掃街達人》中，首次孖許綽婷（Avenna，暱稱AV）合作，首集金剛更同女友小嫻一齊登場，吸引不少觀眾收看。被封「文青女神」的AV，雖然在節目中沒有化行妝、穿衣密實零性感，但一樣獲網民垂青。今年24歲的AV，是土生土長的港女，18歲去台中亞洲大學外文系讀書，畢業後留台以「港妹」開設YouTube頻道，拍片介紹台灣生活及旅遊、美食，吸引不少網民觀看。由於其外表清純，上鏡時沒有濃妝艷抹、穿衣簡樸不浮誇，故被網民稱為「文青女神」，加上她主持節目時，夾雜了國語和廣東話，觀眾頗受落。

剛播了五集的《掃街達人》，不少網民看後在社交網留言，對金剛跟AV這個新組合都讚賞︰「呢個組合唔錯，幾得意」、「第一次夾金剛都幾好」、「其實有無同金剛夾過，兩個style好唔同，都得意」。更有網民讚AV介紹美食時大啖食，比起其他飲食節目女主持食得更和味︰「佢係真咬真食，唔係個啲扮有儀態嘅女星，咬勁細啖扮𡁻，隨時鏡頭後吐咗佢。」有網民表示無意中看到《掃街》讚AV主持不錯︰「節目竟然有驚喜，許綽婷好好睇喎！我之前真係冇睇過佢任何演出，第一次睇覺得佢又靚又自然又講嘢有文有路，唔似一般年輕女主持，所以我會繼續捧場！」

其實AV於2019年開始為J2台拍台灣旅遊節目，包括《背包女行》、《旅行記‧台北之外》、《眼睛去旅行》、《台灣甜蜜密》等，去年她為ViuTV拍《當遊客不存在》，以及香港開電視的《台灣絕美餐廳》，到今年再為ViuTV拍《不一樣的節日》及《掃街達人》，早前她還參與杜汶澤的網台節目《尋找他媽的故事》。有網民指她在疫情下，仍有節目拍，還走勻香港三個電視台，認真巴閉。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）