七仙羽自從拍攝ViuTV節目有更多人認識，近日人氣勁升為食店拍攝廣告，以唔鹹唔淡的廣東話扮落單「姐姐」成大熱，今日她再在中環分店宣傳，為「口罩小姐」178張晉雅落單。

七仙羽表示拍廣告後更有自信：「本身啲人話我講廣東話唔好，一嚟到同大家好融洽，好多姐姐明白我，我又明白啲姐姐，如魚得水，出到街有人認得我叫我譚仔姐姐，拍呢個廣告冇諗過咁好反應。」

肥仔要搵乖女仔

之前她在節目漏口風指ERROR的肥仔一早對ViuTV主持練美娟有意思，而肥仔與拍拖多年的女友近日分手，七仙羽即澄清說當時做節目純粹講笑。「我之後同佢哋都有拍節目，分別講我同肥仔、娟姐嘅前世今生，我成日話肥仔係武大郎，娟姐係潘金蓮，佢哋唔會發展，娟姐品味唔會搵矮細嘅人，而我知肥仔都唔會鍾意娟姐，因為娟姐有啲野性，肥仔想搵啲降服到、乖啲嘅女仔。」

七仙羽更指肥仔現時工作很忙碌，不會有時間拍拖：「成日見佢都係做嘢，匆匆忙忙食個麵包、飲支水就開工。」她指近日自己也工作多了，日前被影到任職金融界的外籍男人一起表現甜蜜，今日男友也有到場，七仙羽指男友間中幫手在旁邊打點事務。有指七仙羽和男友拍拖10年，現時在西貢共築愛巢。

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