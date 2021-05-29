現年31歲的劉佩玥（Moon）是2013年港姐季軍，入行8年經常與劇中男拍檔傳緋聞，包括黃又南、何猶亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤（Bosco）、周志文等，被冠以「TVB娘娘」愛收兵。阿Moon日前接受商台《1圈圈星光背後》訪問回應說：「我真係冇見過身為娘娘要車埋同事或者朋友返屋企，仲冇人幫我拎嘢，要我自己拎。坦白講，我外表係女仔，實際係男仔頭，同男仔friend就會無端端變緋聞，係好無奈，全部都話係我啲兵，搞到我一頭霧水。」

看到主持指的7位「緋聞男友」，劉佩玥反應很大的說：「嘩！有冇咁長？全部都流喎，黃子恆流到爆啦，黃宗澤又流到爆。我想講伍允龍我唔難理解，我哋喺《城寨英雄》螢幕情侶感覺深，但黃又南係我拍《殭》時嘅演員，我同佢冇對手戲，唔知點解咁傳？至於翟威廉，你哋有冇諗過我嘅感受呀，我仲想講，關於猶亨，真係唔好抵毀呢位公子，佢同陳瑩相熟，同我完全無關係，真係只係朋友，黃宗澤直情係我嘅哥哥咁，我同Bosco食飯時，仲講笑：『你估你係唐僧咩，咁多人想食你啲肉』」。

伍允龍好長氣

伍允龍曾公開大讚劉佩玥是好女仔，被問及合作時曾否過電，阿Moon說：「佢當然會讚我，我真係好吖嘛。我哋只可以話係角色中有過電，我冇不能抽離。」發展機會？她說：「到現在真係冇，戲外真係唔好要喇，佢…點講呢…佢真係一個大哥哥，好多事都好語重深長，唔似佢嘅年紀。好長氣？係㗎，係好長氣，哈哈。」

讚周志文好男仔

至於近幾年傳得甚囂塵上的大孖周志文，曾於2018年被爆遊船河情不自禁激吻。提起周志文，劉佩玥沒大抗拒說：「我哋冇合作過，係透過翟威廉認識。威廉好好人，好照顧新入公司嘅女仔，佢會搞啲聚會、開LIVE或夾歌，阿文雖然唔喺TVB一段日子，但佢都喺威廉嘅group中，所以認識，我入行8年，就同阿文識足8年。」那周志文有沒有機會發展？「呀…我覺得呢個世界上，咩事都有機會，唔會話必定冇可能，我覺得阿文係一個好男仔嚟。」劉佩玥更指小時候會幻想理想伴侶必定要喜歡運動陽光型，但今天長大後，即使有齊上述條件，她對對方沒愛的感覺就是不行，最重要是跟對方相處及有共同的價值觀。

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