前亞姐筱靖近年轉做飲食業開餐廳，好不容易捱過疫情，明天是她的36歲生日，昨日獲友人安排提前搞生日會，圈外男友兼生意拍檔Water（阿水）夾埋筱靖的好姊妹，突然在派對上跪地求婚，令壽星女非常驚喜。

《蘋果》致電恭喜筱靖，玩天光的她雖然有倦意仍難掩興奮：「多謝呀，噚晚真係好驚喜，我男朋友阿水平日真係唔浪漫，我完全唔知佢夾埋我班姐妹搞咁多嘢呀，又佈置、又買花又戒指，好有心思，真係好感動。我哋喺朋友個地方慶祝，我啲姐妹佈置得好靚，以往我生日都好多時出埠旅行，出發行程都係由我去安排，我男朋友真係好少咁有心思，而家疫情唔去得，佢竟然畀咗咁大驚喜。派對中段佢先求婚，我事後都問佢，如果我飲醉咗咁點算，仲要咁多朋友嚟咗見證。」

男友抵讚

筱靖與男友Water拍拖4年，大家感情穩定，對於男友突擊求婚，她非常感動：「我答應咗後，立即打電話去加拿大同爹哋媽咪講，佢哋都猛問我係咪真㗎，大家都好開心。」筱靖表示婚禮會待疫情穩定，通關後父母來港時才舉行，屆時外地親友都可以飛來香港參加婚禮。

筱靖大讚未婚夫為人，她說：「佢人好乖，唔煙唔酒，又有上進心，身邊朋友都個個讚佢。咁疫情我哋做餐廳都難做，大家互相扶持。」筱靖手上的求婚戒指很搶眼，她說：「而家諗番都真係奇怪，早一個月前有個姐妹話叫我陪佢去試戒指，原來係幫阿水，呢次求婚都籌備咗成個月。」筱靖即將成為準梁太，問她婚後會生多少孩子？筱靖說：「搞好婚禮先，生BB計劃未諗住，下一步先。」

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