憑話題韓劇《夫妻的世界》上位的26歲女星韓韶禧（前譯：韓素希），夥拍《Sweet Home》的27歲男星宋江主演的新劇《無法抗拒的他》，將於下月19日首播。由於下月有不少劇集推出，所以劇組連日來都有公開預告及劇照造勢。

改編漫畫

《無法抗拒的他》改編自同名漫畫，講述即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人，和認為戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人之間，超現實主義的浪漫愛情故事。於昨日公開的預告中，二人再次奉旨親密，當中不乏身貼身的場面，更有床戲，令一眾fans大呼甜蜜。預告一開始就見宋江捉起韓韶禧的手教她如何擲飛鏢，之後兩人就在夜場約會，宋江更在韓韶禧耳邊說話，令她甜笑躲避。

大感心動

韓韶禧似乎先向宋江心動，更直言他去到任何地方都能吸引到人。而鏡頭一轉就見二人在床上，宋江攬實韓韶禧入睡，令韓韶禧冧爆，可惜宋江卻不想談戀愛，並反問韓韶禧：「如果不戀愛的話，連親近一點都不可以嗎？」之後頭挨近韓韶禧，似乎想咀對方。對於兩人甜到漏的預告，網民都大讚他們顏值爆燈，不過就指兩位主角越看越似樣，更似兄妹多過戀人，擔心到時劇集出街會有反效果。

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