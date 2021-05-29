Saint Laurent在今年4月完成於冰川極地舉行的2021秋冬女裝時裝秀後，品牌創意總監Anthony Vaccarello馬不停蹄再向大家宣佈，今年７月將於意大利威尼斯舉辦一場實體時裝秀，並同時展出由藝術家Doug Aitken所設計的裝置藝術作品。

在去年已脫離傳統時裝周日程的Saint Laurent，這次的fashion show，將會是品牌自去年2月於巴黎舉辦Fall 2020女裝時裝展後的首場實體show，按時序推斷，今回演出將會是秋冬男裝系列。

Anthony Vaccarello接任品牌後，一直秉承當年Yves Saint Laurent先生對藝術的追求，定期與藝術家和電影製作人合作。今次聯手合作的藝術家Doug Aitken，曾在1999年憑裝置藝術「Electric Earth」贏得威尼斯國際雙年展的獎項。相信今次品牌將會再為大家帶來時裝與藝術結合的新突破。至於屆時表演場地及以何形式讓觀眾欣賞，則有待品牌公佈。

另一邊廂，Valentino亦宣佈將於今年7月15日，同樣在威尼斯發佈2021-22秋冬高級訂製系列Valentino Des Ateliers。創意總監Pierpaolo Piccioli表示，今次的高訂系列將以「Travel with your fantasy」（與幻想飛翔）的理念，把浪漫水都威尼斯的藝術、音樂、建築及電影等元素與時裝融會貫通，創作全新獨特破格系列。

Valentino在過去一年同樣受疫情影響，今年只舉行過兩場實體時裝展。今次的表演將邀請部分嘉賓到現場欣賞，並聯合Federation de la Haute Couture（法國高級時裝與時尚聯合會）於網上平台串流直播。

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