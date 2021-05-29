樂隊KOLOR舉行一連三場演唱會，昨晚在九展Star Hall揭開序幕，首次挑戰四面台，舞台以羅馬數字XV為形，延續去年成軍15周年紀念日。KOLOR伴隨着黑氣球進場，送上重新編曲的《堆沙》作為熱身，氣球爆破一刻，《天地無用》一曲奏起，樂迷隨即彈起，接連再唱出《天地會》和《愚公》氣氛再提升，在唱出《圍城》前，更感言因為疫情與樂迷接近兩年沒見。

KOLOR唱完《那年那天》，主音Sammy（蘇浩才）表示要盡量唱多幾首歌，令fans聲沙沙回家。結他手Robin提到樂隊由十多年前慢慢成長，直至2019年在旺角麥花臣舉辦演唱會，當時因聽到有人說：「你塞爆Star Hall先算？」而感到灰心，但今年成功在Star Hall舉辦3場演出，十分感謝樂迷支持，說罷KOLOR獻唱《尋因果》時，指示觀眾一齊跳，high爆全場。

首場邀請到rapper JB擔任嘉賓，KOLOR與JB笑言：「冇人會係諗到KOLOR x JB！」繼而合唱出《西遊記》、《火機》，他更帶來全新未曝光歌曲《為咗錢》。主音Sammy老婆盧巧音有份擔任和音，她唱出《明信片》後，KOLOR一身黑衣再度出場，演唱《修羅之怒》、《公路之星》等快歌後，到唱完《七尺之下》時，低音結他手SingZ感言過去兩年，疫情下人人自危，自己創作了很多demo，希望以音樂給大家力量支持下去。

到尾聲時，鼓手Michael在演唱《可再遇見》前寄語樂迷，面對失望時更要自強，盡力在自己能及範圍努力。最後邀請全唱觀眾大合唱《初老》，在觀眾大嗌encore後，KOLOR再次走上台獻唱，並依循一直以來的encore傳統，齊齊脫去上衣拋向樂迷。

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