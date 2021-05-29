英國女星艾美莉賓特（Emily Blunt）主演恐怖電影《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）去年因受到疫情影響，押後15個月於昨日終於在美國上畫，預料首四日票房將打破《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）3月復活節假期，開畫五日所創下的4,810萬美元（3億7,518萬港元）紀錄。

《無聲絕境2》昨日在美國上映，撞正下星期一美國國殤紀念日公眾假期，電影雜誌《Boxoffice Pro》估計首三日票房將大收4,200萬美元（3億2,760萬港元），而四日票房更將飆升至5,100萬美元（3億9,780萬港元），勢將打破《哥斯拉大戰金剛》的開畫五日紀錄。至於同日開畫的迪士尼電影《黑白魔后》（Cruella）就預計首四日收2,200萬美元（1億7,160萬港元）。《無聲絕境2》故事承接上一集，艾美莉賓特一家人面對外界未知的恐怖世界，繼續為了生存而努力噤聲。電影推出後大受好評，在影評網爛蕃茄（Rotten Tomatoes）獲得90%成績。

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