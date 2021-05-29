韓國神劇《來自星星的你》男星朴海鎮和女團After School出身的Nana早於2018年就為新劇《四子》做準備，劇集由《星星》導演張太侑執導，因為是朴海鎮與張太侑再度合作，當時令劇迷引頸以待。不過當年《四子》就爆出連串是非，被爆製作方拖糧，張太侑和製作方發生矛盾，張太侑更一度入住精神科病房，最終《四子》陷難產邊緣。

串流平台有得睇

事隔近三年，《四子》終於重見天日，雖然導演張太侑被飛走，而女主角就由NaNa換成韓片《智命談判》女星李詩雅，但劇集終於與觀眾見面，不過《四子》並不會安排在電視台播出，而是通過串流平台公開。朴海鎮在《四子》中一人分飾演四個角色，劇集講述追查母親死亡事件的男主角，接連遇見跟自己長相一模一樣的人，之後捲入更大的懸疑事件。

李詩雅頂替NaNa

《四子》隨着張太侑和NaNa退出後，當年即邀請李詩雅頂替做女主角，並在更換導演後重新開始拍攝，不過因為朴海鎮的合約於2018年10月底結束，與製作方產生矛盾，朴海鎮當時表示：「由於《四子》的製作被推遲，合同亦延長了7個月，不能再延長了。」之後朴海鎮指自己已完成合約，令劇集一度停拍，直到前年10月，部份演員追加拍攝戲份，最終事隔三年才能夠播出。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）